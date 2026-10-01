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9月車市3.7萬台、年增15% 10月可望持續樂觀氛圍較去年成長

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

9月上旬隨傳統民俗月結束，在政府新購減徵貨物稅補助政策加持，以及進口品牌如TESLA、BENZ到港大量交車下，總市場登錄台數達37,054台，年增15%，累計1-9月總市場登錄台數為307,210台，年增3.7%。展望10月 ，龍頭車廠和泰車（2207）指出，雖中東地緣局勢膠著，隨近期各品牌接續推出新車款，買氣可望維持，預估 10 月總市場有望達 37,000 台，比去年同期增加7.2%。

和泰車旗下 TOYOTA 與 LEXUS 雙品牌 9月合計登錄達12,370台，共計 33.4% 的市佔率，累計1-9月合計登錄 115,538台，年增3%，市佔率達 37.6%。10月的銷售，兩個品牌登錄設定13,400台，市佔率36.2%。

和泰車指出，TOYOTA品牌持續展現強勁的銷售動能，1-9月累計年增4.5%，TOYOTA 品牌旗下多款車型於 9 月份持續領跑各級距市場，展現穩定的販賣實力。

國產休旅級距中，COROLLA CROSS 全月登錄 3,615台，穩居國產車款銷售榜首，跨界小休旅YARiS CROSS也不遑多讓，以單月銷售1,365台，持續稱霸級距冠軍，於同級距市場表現亮眼。進口熱銷SUV霸主 RAV4隨新車到港持續交付訂單，全月熱銷2,108台，挺進全市場TOP 3，深獲消費者青睞。TOYOTA休旅商品魅力與銷售實力，持續鞏固市場龍頭地位。

TOYOTA在10月延續推出「TOYOTA TOWN ACE VAN影音安全限時免費大升級」購車活動！於活動期間2026/10/1~10/31 購買且完成領牌手續者，可升級手機智聯影音系統、倒車影像系統，還享最高50萬0利率。針對電動車款，TOYOTA 也持續為 bZ4X 及 Urban Cruiser的車主提供「6 個月免費隨插即充」方案，讓消費者輕鬆邁入電能新生活。此外，本月針對熱銷車款亦持續提供高額零利率優惠，並享全車系5年14萬公里延長保固，期望持續吸引消費者的購車買氣。

輕型商用車方面，TOWN ACE亦繳出1,091台的佳績，憑藉超大載貨空間、優異安全性與高耐用度，持續受到中小企業與各行業主的信賴，穩坐商用車市場的熱銷車型。

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