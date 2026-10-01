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遠東新循環材料拚放量 鞋材明年倍增、電子廢料衝千噸

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
遠東新今日舉行2026 TITAS台北紡織展展前記者會，搶先展示世界盃高機能球衣、全聚酯鞋及循環再生材料等明星展品。記者嚴雅芳／攝影
遠東新今日舉行2026 TITAS台北紡織展展前記者會，搶先展示世界盃高機能球衣、全聚酯鞋及循環再生材料等明星展品。記者嚴雅芳／攝影

遠東新（1402）1日舉辦台北紡織展（TITAS）展前記者會，亮相世界盃高機能球衣、100%全聚酯鞋及電子廢棄物再生材料等明星展品，其中單一材料鞋材已進入量產，明年出貨有機會倍增；與明基材料合作的e2cycle電子廢棄物循環，今年實際回收應用量約一、兩百噸，明年則規劃挑戰1,000噸，成為循環材料下一波成長動能。

遠東新今年TITAS以「BUILT FOR CHAMPS」為核心理念，聚焦頂級運動服飾核心科技、100%聚酯循環材料及跨界升級回收技術三大方向。其中，新一代高機能吸濕排汗纖維TopCool® Petal採花瓣型纖維斷面設計，兼具吸濕排汗、快乾及抗透視等特性，並已獲adidas選用為2026年世界盃指定服飾材料。

遠東新長纖事業部副總經理黃全億表示，該品牌原服務22支國家隊，其中14隊挺進今年世界盃48強，這14隊球員實際穿著的球衣紗線均由遠東新供應，後續再送往不同地區進行布料及成衣製造。遠東新也已著手為下一屆國際大型賽事準備新材料，持續與客戶討論下一階段需求，但基於品牌合作默契，目前不透露個別客戶及開發細節。

除了國際賽事，遠東新今年另一大布局是將服飾及鞋類全面朝「單一材料化」推進，以解決不同材質混用造成後續回收困難的問題。公司利用FENC® TOPGREEN® rTPEE技術，將回收聚酯經化學改質後，轉化為可發泡、具彈性的聚酯材料，可應用於鞋中底等產品，使鞋款使用後更容易進入聚酯回收體系。

黃全億指出，單一材料鞋材已進入量產，其中鞋用發泡材料將是接下來放量重點，明年出貨有機會倍增。由於這類產品並非單純將回收寶特瓶製成纖維，而須經過化學改質，具較高附加價值，對產品毛利率也有正面助益。

跨產業循環方面，遠東新與明基材料持續深化e2cycle合作，將顯示器面板製程產生的PET廢料回收後，重新製成再生紗線、機能薄膜及貼合布料。黃全億透露，今年相關實際回收應用量約一、兩百噸，隨量能持續擴大，明年規劃提高至1,000噸，其中上半年可望先達500噸。

遠東新也持續推進Textile-to-Textile（T2T）技術，希望將原料來源由寶特瓶進一步擴大至廢棄衣物。除聚酯外，旗下遠東先進纖維也推出FEFC® power x環保尼龍6,6纖維，在不混入傳統彈性纖維下，布料伸展性可達25%，高於一般機械彈性的10%至15%，藉由減少異材質使用，提高後續循環回收的可行性。行性。

遠東新 材料 明基

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