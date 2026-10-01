房市量縮「適坪宅」突圍！台中「這坪數」預售交易居冠成市場新甜蜜點

近年房市受到信用管制、核貸趨嚴影響，整體交易量明顯收斂，市場也逐漸走向K型分化，不過從今年台中預售屋交易來看，自住型買方對居住空間的需求仍具支撐，其中又以40至60坪產品交易表現最為突出，也顯示購屋偏好正從小宅，逐步轉向講求完整居住尺度的「適坪宅」。

市調指出，包括冠德、寶輝、精銳和順天等品牌建商，皆陸續以中大坪數及實用格局的產品搶市。

根據內政部實價登錄資料統計，今年台中預售住宅交易坪數，40至60坪產品交易1,333筆，為各坪數帶之首，40坪以下小宅則是1,183筆，60坪以上為324筆。值得注意的是，40至60坪交易量較40坪以下還多出150筆，顯示市場需求不再單純集中小宅，中大坪數產品的交易動能正逐漸浮現，也反映自住型買方對居住空間的重視度提升。

在自住買盤對空間尺度與居住品質要求提高之下，品牌建商也開始強化中大坪數產品布局。冠德建設在崇德商圈推出的先建後售案「冠德崇德綻」，規劃39至59坪、3至4房產品，另有最大可達118坪的合併戶產品，鎖定換屋及高端自住客群。

不僅如此，「冠德崇德綻」也從公設配置延伸中大坪數住宅的生活質感。社區規劃約700坪公設會館，並設置47米迎賓門廳，會館內導入室內高爾夫球室，結合模擬設備與擊球數據分析，兼具日常練習與住戶交流功能，另配置25米三水道室內溫水泳池、健身房、瑜珈教室、圖書館及親子娛樂設施。

從格局到公設規劃可見，品牌建商在中大坪數的產品競爭上，已不再僅著重坪數放大，而是進一步強化空間實用性、居住體驗與產品辨識度。

而在中科特區生活圈，品牌建商同樣積極搶攻中大坪數市場。寶輝建設新推出的「寶輝THE TOWER」，規劃40至55坪產品，並導入室內游泳池、空中花園及專屬禮賓服務等設施，吸引中科高資產族群進場，實登單價也已站上8字頭。

這股中大坪數產品布局也從成熟商圈延伸至重劃區，精銳建設於單元二推出「精銳ABBA瑞至」，規劃雙棟18層、46與55坪產品；位於14期的「順天King's Road」則規劃48至54坪產品，皆以中大坪數規劃鎖定重視空間尺度與居住品質的自住、換屋客群。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，現階段購屋成本與換屋門檻提高，買方在選擇產品時，也更傾向「一次買到位」，相較一味追求小坪數、低總價，40至60坪產品在空間使用上更具彈性，可因應成家、生育、居家辦公甚至長輩同住等不同階段需求，使兼顧空間尺度與總價控制的「適坪宅」逐漸受到市場青睞。

台中預售住宅以40至60坪交易量居冠，購屋需求逐步轉向兼顧空間與總價的「適坪宅」。圖／業者提供