快訊

獄政弊案大逆轉！王令麟、北監前副典獄長蘇清俊全無罪 高院理由曝光

誤把油桐花果實當杏仁！北市14國中生誤食送醫 校方曝現況

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師！機尾受損照曝光 專家點出成功降落關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

房市量縮「適坪宅」突圍！台中「這坪數」預售交易居冠成市場新甜蜜點

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
「冠德崇德綻」規劃39至59坪、3至4房產品，透過完整公設，強化住宅的居住質感。圖／業者提供
「冠德崇德綻」規劃39至59坪、3至4房產品，透過完整公設，強化住宅的居住質感。圖／業者提供

近年房市受到信用管制、核貸趨嚴影響，整體交易量明顯收斂，市場也逐漸走向K型分化，不過從今年台中預售屋交易來看，自住型買方對居住空間的需求仍具支撐，其中又以40至60坪產品交易表現最為突出，也顯示購屋偏好正從小宅，逐步轉向講求完整居住尺度的「適坪宅」。

市調指出，包括冠德、寶輝、精銳和順天等品牌建商，皆陸續以中大坪數及實用格局的產品搶市。

根據內政部實價登錄資料統計，今年台中預售住宅交易坪數，40至60坪產品交易1,333筆，為各坪數帶之首，40坪以下小宅則是1,183筆，60坪以上為324筆。值得注意的是，40至60坪交易量較40坪以下還多出150筆，顯示市場需求不再單純集中小宅，中大坪數產品的交易動能正逐漸浮現，也反映自住型買方對居住空間的重視度提升。

在自住買盤對空間尺度與居住品質要求提高之下，品牌建商也開始強化中大坪數產品布局。冠德建設在崇德商圈推出的先建後售案「冠德崇德綻」，規劃39至59坪、3至4房產品，另有最大可達118坪的合併戶產品，鎖定換屋及高端自住客群。

不僅如此，「冠德崇德綻」也從公設配置延伸中大坪數住宅的生活質感。社區規劃約700坪公設會館，並設置47米迎賓門廳，會館內導入室內高爾夫球室，結合模擬設備與擊球數據分析，兼具日常練習與住戶交流功能，另配置25米三水道室內溫水泳池、健身房、瑜珈教室、圖書館及親子娛樂設施。

從格局到公設規劃可見，品牌建商在中大坪數的產品競爭上，已不再僅著重坪數放大，而是進一步強化空間實用性、居住體驗與產品辨識度。

而在中科特區生活圈，品牌建商同樣積極搶攻中大坪數市場。寶輝建設新推出的「寶輝THE TOWER」，規劃40至55坪產品，並導入室內游泳池、空中花園及專屬禮賓服務等設施，吸引中科高資產族群進場，實登單價也已站上8字頭。

這股中大坪數產品布局也從成熟商圈延伸至重劃區，精銳建設於單元二推出「精銳ABBA瑞至」，規劃雙棟18層、46與55坪產品；位於14期的「順天King's Road」則規劃48至54坪產品，皆以中大坪數規劃鎖定重視空間尺度與居住品質的自住、換屋客群。

21世紀不動產資深經理沈政興指出，現階段購屋成本與換屋門檻提高，買方在選擇產品時，也更傾向「一次買到位」，相較一味追求小坪數、低總價，40至60坪產品在空間使用上更具彈性，可因應成家、生育、居家辦公甚至長輩同住等不同階段需求，使兼顧空間尺度與總價控制的「適坪宅」逐漸受到市場青睞。

台中預售住宅以40至60坪交易量居冠，購屋需求逐步轉向兼顧空間與總價的「適坪宅」。圖／業者提供
台中預售住宅以40至60坪交易量居冠，購屋需求逐步轉向兼顧空間與總價的「適坪宅」。圖／業者提供

115年台中市預售住宅交易坪數比較一覽表。資料來源：內政部實價登錄網站
115年台中市預售住宅交易坪數比較一覽表。資料來源：內政部實價登錄網站

預售 坪數 台中

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

單價破200萬、總價守7000萬 台北「小坪數豪宅化」崛起

少子化掀精緻育兒風潮！北屯學區＋大公園宅成現代孟母抗跌保值首選

台北市低總新案曝！這兩案千萬可入手 四區門檻都要2,000萬元

蛋白都熟了！南港、文山、內湖新案最便宜都要2千萬

相關新聞

民俗月結束…台灣車市9月總登錄37054台 年增15%

傳統民俗月結束，在政府新購減徵貨物稅補助政策加持，以及進口品牌如特斯拉（TESLA）、賓士（BENZ）到港大量交車下，台灣車市9月總登錄台數達37054台，年增15%，累計1~9月總市場登錄台數為307210台，年增3.7%。

燃油附加費連3月上調 國籍航空10月短程漲至37.5美元

受國際航空燃油價格上漲影響，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費10月再度調漲，交通部民用航空局表示，短程航線自10月7日起由32.5美元調升至37.5美元（新台幣1,196元），長程航線由84.5美元調升至97.5美元（新台幣3,109元），分別增加5美元（新台幣159元）及13美元（新台幣約415元）。這也是國籍航空今年第4度調漲燃油附加費，且連續第3個月上調。

生醫產業營業額8,301億元 賴總統：政府從法規、資金持續支持

賴清德總統1日接見「115年度傑出生技產業獎」獲獎單位。他表示，隨著全球供應鏈重組及近年關稅帶來的經貿秩序變化，生醫產業正面臨新的挑戰。現在，正是台灣強化自身實力、提升產業韌性的重要時刻。政府會持續從政策法規、技術、資金等面向，做產業最堅強的後盾。

榮成股臨會拍板轉型投控 下一步瞄準國際併購

榮成（1909）1日召開股東臨時會，會中通過公司轉型投資控股公司相關議案。董事長鄭瑛彬於會中表示，未來將以投資控股架構整合集團資源，強化各事業體專業分工與經營效率，並有助於集團未來透過引進策略合作夥伴、國際併購等資本市場布局強化集團長期成長動能。

日勝生集團啟動接班計畫 二代林華駿接任日鼎水務董事長

日勝生（2547）集團1日公告，啟動集團接班計畫，旗下日鼎水務完成董事長改選，由擔任董事林華駿接任董事長，而他也是日勝生集團董事長林榮顯的兒子。日勝生表示，此項人事安排，亦象徵日勝生集團從第一代創業與經營，逐步邁向第二代承擔、專業經理人共治的新階段。

元太攜手日本時裝品牌 巴黎時裝周首發可變色電子紙服裝

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技與日本前衛時裝品牌ANREALAGE展開創意合作。由設計師森永邦彥（Kunihiko Morinaga）創立的ANREALAGE，在巴黎時裝週發表2027春夏「SKIN」系列，將E Ink Prism™ 3動態材料技術融入六款可變色服裝，結合傳統紡織工藝與新世代材料科技，探索色彩、動態與未來時尚的更多可能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。