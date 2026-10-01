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第27屆 WVO 國際蔬食節竹市開跑 首推「蔬食三化」引領淨零潮流

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
第27屆WVO世界蔬食會議暨國際蔬食節竹市起跑，聚焦「國際化、科技化、在地化」之「蔬食三化」，匯聚跨國講者、綠色科技及食住行永續市集。圖／世界蔬食組織台灣總會提供
第27屆WVO世界蔬食會議暨國際蔬食節竹市起跑，聚焦「國際化、科技化、在地化」之「蔬食三化」，匯聚跨國講者、綠色科技及食住行永續市集。圖／世界蔬食組織台灣總會提供

全球綠色飲食與淨零永續浪潮席捲風城！新竹市政府與世界蔬食組織台灣總會（WVO Taiwan）攜手合作，1日在新竹芙洛麗大飯店舉辦「第27屆WVO世界蔬食會議暨國際蔬食節」活動，為活動揭開序幕。這是新竹在產業國際化面向，向全球展現永續視野的跨國蔬食盛會，聚焦「國際化、科技化、在地化」之「蔬食三化」，匯聚跨國講者、綠色科技及食住行永續市集，結合風城科技底蘊與在地能量，展現邁向智慧低碳城市的具體行動力。

新竹市市政府表示，新竹市是台灣高科技產業的心臟，也是接軌國際創新的樞紐城市。一座頂尖的智慧城市，除了晶片技術走在最前線，更要在日常生活中實踐永續哲學。當前全球風行的「Plant-based」純植蔬食，已跳脫傳統飲食框架，成為兼具健康、環保與品味的前衛生活風格。新竹市全力推動淨零永續與智慧治理，期盼透過本次國際盛會，讓低碳綠色飲食融入市民生活，攜手打造宜居永續的智慧生活圈。

WVO 台灣總會主席林霖心表示，WVO 在全球持續推廣蔬食共生與愛護生命理念，今年全球參與交流已突破10萬人次。第27屆會議落腳新竹，特別聚焦三大核心亮點：國際化：邀請來自德國、俄羅斯、印尼、印度、日本、汶萊、新加坡、馬來西亞及台灣等9國、共18位跨國講者齊聚新竹，分享全球純植生活與環境保護趨勢，展現新竹多元包容的國際視野。

科技化：展現科技賦能健康與永續的實力。現場不僅展示運用農業科技與循環材料技術、將豆渣轉化為高附加價值原料的產業應用，更呈現運動科技團隊導入 AI 視覺骨架分析與個人健康數位履歷，以數據驅動精準健康與低碳生活。

在地化：推廣「吃在地、食當季」的低碳美學。邀集在地小農與業者，分享堅持自然農法、無添加的有機果園栽培，以及實踐低廢棄、純手工料理的友善純植餐飲與自然共生的休閒旅宿，具體落實從日常減碳的在地行動。

第27屆WVO世界蔬食會議暨國際蔬食節同步規劃國際交流、綠色科技及在地純植小點品嚐展示區，誠摯邀請全體市民及全台民眾踴躍參與後續的國際論壇與特色市集活動，親身體會科技與自然共生的綠色魅力。

第27屆WVO世界蔬食會議暨國際蔬食節，聚焦「國際化、科技化、在地化」之「蔬食三化」，匯聚跨國講者、綠色科技及食住行永續市集。左起中華全球蔬食理事長黃詠雪、台灣慈心經典文化教育協會創會理事長游寶珠、新竹市府參議陳永源、新竹市社區環境關懷協會理事長曾惠珠、香山區樂齡中心主任及市府顧問葉國文、慈濟基金會公共傳播組長劉美玲、香山區東香社區發展協會理事長丁轉初、世界蔬食組織台灣總會主席林霖心。圖／世界蔬食組織台灣總會提供
第27屆WVO世界蔬食會議暨國際蔬食節，聚焦「國際化、科技化、在地化」之「蔬食三化」，匯聚跨國講者、綠色科技及食住行永續市集。左起中華全球蔬食理事長黃詠雪、台灣慈心經典文化教育協會創會理事長游寶珠、新竹市府參議陳永源、新竹市社區環境關懷協會理事長曾惠珠、香山區樂齡中心主任及市府顧問葉國文、慈濟基金會公共傳播組長劉美玲、香山區東香社區發展協會理事長丁轉初、世界蔬食組織台灣總會主席林霖心。圖／世界蔬食組織台灣總會提供

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