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永康再生水廠二期工程動土 黃偉哲：提升供水韌性支撐產業發展

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導
為因應氣候變遷及產業用水需求，台南市政府今(1)日舉行「永康水資源回收中心及再生水廠新建工程第二期（2萬噸）」開工動土典禮。圖／台南市府提供
為因應氣候變遷及產業用水需求，台南市政府今(1)日舉行「永康水資源回收中心及再生水廠新建工程第二期（2萬噸）」開工動土典禮。圖／台南市府提供

為因應氣候變遷及產業用水需求，台南市政府1日舉行「永康水資源回收中心及再生水廠新建工程第二期（2萬噸）」開工動土典禮，市長黃偉哲親自出席主持，與各界共同祈求工程順利。第二期工程總經費約5億800萬元，並爭取到中央補助90%，完工後永康再生水廠每日產水量將由1.55萬噸提升至2萬噸，提供南科及在地產業穩定水源。

黃偉哲表示，永康再生水廠第一期已累積供水實績，此次推動第二期工程，感謝中央部會補助及市議會支持，透過中央與地方合作，持續擴充再生水量能，兼顧產業用水與水資源循環利用。

黃偉哲指出，隨著南科擴張及高科技產業持續投資，水、電、土地及人才等條件都必須提前準備。例如市府先前因應台積電（2330）設廠需求，在數個月內就完成41公頃產業用地簽約交付，未來也將持續與中央合作完善產業基礎條件，串聯南台灣高科技S廊帶。

黃偉哲提到，今年6月曾文水庫蓄水率一度降至9%，更凸顯多元水源的重要性。相較於傳統水源容易受到降雨影響，再生水可提供相對穩定的產業用水，因此市府持續擴大再生水建設，降低氣候變化對供水的影響，提升台南抗旱韌性

水利局說明，永康再生水廠二期擴建工程（總工程經費5億800萬元）主要工程核心包含增設RO機組及MBR膜組，並依據環評加嚴標準新設後脫氮除磷設施。此外，在營運與綠能節能領域上也運用高科技協助，包括在廠區內導入AI智能控制模型，透過多項參數進行動態計算與最佳化控制，精準掌控前端水質預警及後端製程細節，有效提升營運效能並降低化學用藥與能耗，而這項技術也榮獲「115年度下水道永續發展創新應用獎」肯定。

另外，在極致節能與資源再利用上，永康廠污水與再生水合併之單位用電量僅 1.23 kWh/m³，創下全國再生水廠中最低用電紀錄。二期工程更增設污泥厭氧消化系統與沼氣能源回收設施，推動污泥減量與資源化，進一步降低營運碳足跡。同時，廠區內也建置 310 kW/hr太陽能光電板，充分利用場域空間推動潔淨綠能再生，落實低碳永續經營。

水利局強調，本項工程須在維持既有污水處理與再生水持續供水運轉下進行施工，因此已擬定嚴密的「施工期間不中斷營運及水質風險管控計畫」。水利局與統包團隊將全面落實職業安全衛生與施工品質控管，以116年6月30日前完成通水目標全力推進。

南市府表示，自111年起陸續推動永康、安平及仁德3座再生水廠營運，目前每日供應約6.1萬噸再生水，明年可望提升至8.8萬噸，目前已累計供應產業超過5,800萬噸，未來將持續與中央合作，提升產業供水穩定及區域抗旱韌性。

黃偉哲 韌性 南科

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