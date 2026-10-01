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台灣虎航攜手 Dohop 串聯亞太航網打造一站式轉機服務

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣虎航攜手Dohop串聯亞太航網打造一站式轉機服務 「虎里轉tigerhop」訂票平台正式上線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航攜手Dohop串聯亞太航網打造一站式轉機服務 「虎里轉tigerhop」訂票平台正式上線。圖／台灣虎航提供

台灣虎航（6757）為了提供旅客更豐富、便利的出遊選擇，1日在日本北海道新千歲機場舉辦的CAPA航空領袖峰會(CAPA Airline Leader Summit)中，攜手Dohop簽署MOU宣布聯航轉機服務正式上線。

台灣虎航與全球旅遊科技先驅Dohop，推出全新的「虎里轉tigerhop」訂票平台，即日起正式上線。首波合作與酷航(Scoot)攜手聯盟，旅客透過「虎里轉tigerhop」，即可於當次購票過程中，輕鬆預訂聯航轉機合作航點的機票，以更輕鬆便利的方式探索世界。

此次全新推出的「虎里轉tigerhop」訂票平台，採用Dohop的「RetailConnect」技術，讓台灣虎航能跨越傳統航空聯運或共用班號的複雜技術限制，以極具效率的方式將自身的航網與合作夥伴的航班緊密結合。

透過此平台，讓新加坡出發的旅客能透過桃園機場自行轉機輕鬆漫遊秋田、鳥取、岡山等不同航點；而從日本前述等地方機場出發的旅客，亦無需再扛著大件行李在日本國內移動，而是在自家附近的機場，即可輕鬆出發抵達新加坡。這項新服務不僅大幅擴展了台灣虎航在亞太地區的航網運能，也讓更多旅客能輕鬆規劃更為豐富多元的旅遊行程。

台灣虎航董事長黃世惠表示，「透過與Dohop的合作，我們得以用更彈性的方式延伸國際航線。未來，也期待攜手更多航空夥伴，進一步深耕亞太市場，提供虎迷們更為完善、無邊界的飛行體驗。」

對此，Dohop營運總監Hugh Aitken則指出，「台灣虎航完美示範了航空公司如何跳脫傳統雙邊聯航的繁雜程序與高昂成本，透過智慧聯網高效擴大航網，不僅能為台灣旅客創造出更多元的出遊選擇，更為雙方在亞太市場的布局寫下全新里程碑。」

值得一提的是，為了讓旅客買得安心、玩得放心，所有透過「虎里轉tigerhop」訂票平台訂購的跨航空公司組合套票，若是台灣虎航營運的航班為首段航程且旅客有託運行李的需求時，台灣虎航將免費提供優先行李服務。

由於「虎里轉tigerhop」並無提供行李直掛服務，且因「虎里轉tigerhop」提供的轉機服務時間為3小時至48小時內，旅客亦可依個人行程藉機中停台灣，探索寶島的魅力，此外，旅客也可考慮加購Dohop提供的「ConnectSure」航班中斷處理與旅遊保障服務。一旦在轉機途中遇到任何航班延誤或突發狀況，旅客都可獲得即時且完善的轉接與補償協助，擁有最高規格的安心保障。

台灣虎航持續精益求益，今年第2季推出與易飛網合作的虎加酒tigertel自上市後即受到虎迷喜愛，近期亦導入AI行程助理，只要虎迷在訂購虎加酒tigertel之後，透過簡單的問卷式選擇填寫個人旅遊喜好與需求，AI行程助理即可依照個人需求生成客製推薦行程，讓旅程規劃不再需要傷腦筋，輕鬆打造最適合自己的完美旅行。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、泰國及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的選擇。

台灣虎航今(1)日在日本北海道新千歲機場舉辦的CAPA航空領袖峰會(CAPA Airline Leader Summit)中，攜手Dohop簽署MOU宣布聯航轉機服務正式上線。圖／台灣虎航提供
台灣虎航今(1)日在日本北海道新千歲機場舉辦的CAPA航空領袖峰會(CAPA Airline Leader Summit)中，攜手Dohop簽署MOU宣布聯航轉機服務正式上線。圖／台灣虎航提供

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