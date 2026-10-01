奧孟亞突破口服胜肽低吸收門檻 減重新藥 ANY004一期臨床取得正向數據

奧孟亞（7776）1日宣布，旗下口服胜肽產品ANY004澳洲一期臨床試驗取得正向初步結果，口服給藥後可在人體產生明確且可評估的系統性藥物暴露，安全性及耐受性表現良好，將作為後續臨床開發及二期試驗設計參考，完整報告預計今年底完成。

奧孟亞指出，胜肽藥物容易受到胃酸及消化酵素降解，加上分子較大、腸道穿透性低，長期面臨口服生體利用率偏低的挑戰，因此目前多數胜肽藥物仍採注射方式給藥。ANY004則是針對全球暢銷藥Tirzepatide（猛健樂）設計的口服錠劑，採用奧孟亞自主開發的MIRA/JE口服胜肽遞送平台。

Tirzepatide去年全球銷售額達365億美元，目前仍無口服方案。奧孟亞此次取得的ANY004人體藥物動力學（PK）初步結果顯示，口服給藥後，可在受試者血液中偵測到有效成分的系統性暴露，顯示透過MIRA/JE平台，胜肽成分可經由腸胃道吸收。

安全性方面，奧孟亞表示，目前取得的安全性及藥物動力學結果良好，試驗未觀察到嚴重不良事件（SAE），也沒有受試者因治療相關不良事件退出，並已找出最大耐受劑量（MTD）；部分代謝指標則呈現與藥物暴露一致的變化趨勢。

公司表示，上述數據將作為ANY004後續臨床開發策略及試驗設計的重要參考，並進一步朝二期臨床試驗推進，完整一期臨床報告預計今年底完成。此次ANY004取得初步人體數據，也延續另一項產品ANY002已取得人體臨床成果並完成國際授權的開發進程。

奧孟亞總經理史格瑞表示，ANY004是公司另一項採用MIRA/JE技術開發的口服GLP-1胜肽候選藥物，此次一期臨床結果除了支持產品後續開發，也進一步驗證MIRA/JE平台應用於不同胜肽分子的潛力，公司將持續推進臨床開發，並拓展全球授權與合作機會。

奧孟亞目前在商業布局方面，公司除自行推進產品開發，也規劃以MIRA/JE平台進行授權，並採取受委託開發模式，協助國際藥廠及新藥研發公司開發口服劑型。奧孟亞目前主要產品包括ANY002及ANY004，其中ANY002已完成首發授權，ANY004則規劃以505(b)(2)新藥途徑上市。