醣聯再度攜手日本三菱瓦斯化學發展生物藥 搶攻百億美元乾癬藥市場

醣聯（4168）1日宣布，與日本三菱瓦斯化學（Mitsubishi Gas Chemical, MGC）簽訂合作意向書（MOU），將攜手展開第二項生物相似藥 SSR 開發計畫。雙方將延續過去在骨質疏鬆症生物相似藥 SPD8（Denosumab）的成功合作經驗，繼續合作衝刺全球百億美元乾癬藥物市場商機。

台灣醣聯表示，生物相似藥SSR將用於治療中重度乾癬，公司目前已全面啟動研發，目標於三年內完成臨床前開發工作，並提交臨床試驗申請（IND）。

鑑於近期美國 FDA 及國際法規趨勢持續朝簡化生物相似藥臨床開發方向發展，若已充分掌握生物藥品的結構與作用機轉，並以高靈敏度分析技術證明其與參考藥品在結構及功能上具有高度可比性，並符合主管機關審查要求的前提下，有機會減少或免除大型比較性療效試驗，進一步縮短研發時程並大幅降低開發成本，加速產品商業化進程。

近年各國持續推動生物相似藥的使用，希望降低醫藥品支出，並提升患者治療的可近性。全球生物相似藥需求快速成長，也為具備完整開發、製程及國際合作經驗的廠商帶來新的市場機會。

醣聯指出，此次由 SPD8 延伸至 SSR，顯示醣聯與 MGC 的合作，已由單一的開發計畫深化為長期的國際策略結盟，雙方將掌握全球生物相似藥發展趨勢，持續擴大產品布局並拓展國際市場。

同時，醣聯也積極響應政府「國家韌性藥物整備計畫」之政策；選定開發之生物相似藥 SSR成分為《藥事法》公告之必要藥品，原料藥及製劑的在地生產也都在規畫之中，以達成整體醫療供應鏈的自主性與韌性。

醣聯總經理楊玫君表示，非常高興能與日本三菱瓦斯化學再次合作開發生物相似藥SSR。雙方已透過 SPD8的開發，累積成功的合作經驗，此次再度合作，代表MGC對醣聯研發與製程能力的高度信任。透過結合 MGC 的資源與醣聯的技術優勢，期待加速SSR 開發與國際布局，並持續拓展醣聯在全球生物相似藥市場的布局。