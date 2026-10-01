從全員 AI 到低碳轉型 亞泥再獲天下永續公民獎、人才永續獎雙獲肯定

亞泥（1102）1日公布，《天下雜誌》公布2026年「天下永續公民獎」得獎名單，亞洲水泥再度獲得「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」雙項肯定。其中，大型企業製造業組今年入選30家企業，亞泥獲選其中，展現長期深耕低碳轉型、人才培育及社會共好的成果。

呼應該獎項今年主軸「AI助攻ESG」，亞泥自2025年起推出「全員AI」培訓計畫，依職務強化員工AI應用、減碳及數位能力，並提升主管決策力，將減碳目標納入績效管理，讓永續落實於日常工作。2025年人力資本投資報酬率（HCROI）提升至17.1元，並獲HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」及1111人力銀行「幸福企業」肯定。

亞泥積極推動水泥本業低碳轉型，聚焦替代燃料、替代原料、生產低碳水泥、提升能源效率及碳捕捉再利用五大路徑，逐步降低製程碳排，累計至2025年底已減碳87萬噸；並將減碳行動從生產端延伸至應用端，推動低碳水泥及低碳混凝土，串聯建材產業上下游，讓減碳成果落實於實際工程。

在永續治理上，亞泥持續精進相關作為，連續六年達成SBTi科學基礎減碳目標，CDP氣候變遷及供應商議合評比雙雙獲最高等級「A」級，並連續第三年入選S&P Global標普全球永續年鑑，為今年台灣建材業唯一入選企業；另於FTSE Russell國際評比獲4.6分，評級表現位居全台上市櫃公司前段，展現亞泥在氣候治理、低碳轉型與永續管理上的持續成果。

自然生態也是亞泥永續行動的重要一環。亞泥將自然與生物多樣性納入永續管理，並以2030年邁向「生物多樣性無淨損失」為目標，持續推動礦山生態復育。目前礦山植生綠化生態恢復率已達95.7%，並陸續記錄到黃喉貂、食蟹獴、食蛇龜等保育類生物。復育成果更曾獲《國際水泥評論》譽為「森林工廠」，展現亞泥在礦山開發與自然生態保育之間持續取得平衡的努力。

永續也延伸至社會參與。亞泥持續深化與花蓮地方及部落合作，透過「10+11」利益分享機制支持社區發展、生態保育及文化推廣；面對去年花蓮災情，即時投入防災及災後援助，協助地方度過難關。同時持續推進新城山礦區原住民保留地權利返還，落實與地方共創、共享的承諾。

亞泥表示，未來將持續以人才為核心、以低碳轉型為行動，深化自然保育與地方共創，善盡企業公民責任，讓永續從企業內部延伸至產業與社會。