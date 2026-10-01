瞄準戰後重建商機 信評：台泥區域分散性因收購烏克蘭業務而擴大

中華信評表示，儘管烏克蘭的營運風險升高，台灣水泥股份有限公司在歐洲的地理區域分散性可望因收購數家烏克蘭建築材料公司而略為提升。中華信評亦認為，該集團應能在不大幅削弱其資本結構的情況下，吸收因此次收購而增加的借款。

9月22日，台泥（twA+/穩定/twA-1）董事會授權旗下荷蘭子公司 TCC Group EMEAHoldings B.V.以不超過 7.5 億歐元的企業價值全資收購烏克蘭水泥建材公司 Ivano-Frankivskcement（IFCEM）及三家相關的建材公司。交易仍需獲得台灣、烏克蘭及其他相關司法管轄區的主管機關核准。

中華信評表示，此次收購可望略為擴大台泥在歐洲的營運版圖。IFCEM 為烏克蘭第二大水泥生產商，其過去兩年在國內的市占率達到35%至40%，水泥年產能達到520萬噸。一旦烏克蘭進入戰後重建期，此次交易亦可能為台泥創造未來的收益。

不過，儘管 IFCEM 的營運據點距離主要戰區較遠，迄今所受營運影響相對有限，但烏克蘭與俄羅斯之間持續的戰爭亦使收購的業務可能面臨生產和物流中斷、電力短缺、資產損失與勞力短缺等潛在風險。此外，烏克蘭動盪的經濟情勢、匯率波動以及外匯管制亦增加了營運風險，因而部分抵銷了此次交易帶來的經濟效益。

考量此次收購帶來的影響，中華信評預測，2027年至2028年台泥的借款對EBITDA比將從2026年6月30日之前12個月期間的 2.5 倍小幅上升至約 3 倍，而前述比率仍與該公司的評等水準相符。中華信評認為，收購業務所產生的顯著EBITDA，亦應有助於抑制台泥集團的借款槓桿比。