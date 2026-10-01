聽新聞
0:00 / 0:00
青安、第二屋鬆綁發威！北市交易月增2成、高雄年增28%
台北、桃園、台南、高雄公布今年9月的買賣移轉棟數，四都相較8月，全部增加，台北市月增多達二成；和去年同期相比，高雄大增28%，台北也增加逾兩成。
台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中表示，9月四都買賣移轉均較8月成長，除了8月下旬南部逢豪大雨干擾拉低基期外，9月脫離民俗月後，各地的交屋步調也回歸常態。
更重要的是，青安3.0於8月1日接棒，原本觀望的首購族、首換族也跟著動起來，尤其婚育家庭因貸款金額上修，進場意願較以往積極，使8月以來的市場買氣緩步回溫，帶動後續移轉量能。
由於申貸從送件到撥款，一般需3周到6周，因此第一波青安3.0的買家，交屋過戶數據最快便於9月開始反應，且9月雖有中秋連假，但整體工作天數仍達20天，與8月的21天落差不大，對交易過戶的影響有限，使9月的買賣移轉月增表現亮眼。
此外，9月中下旬央行二度鬆綁信用管制，攸關換屋族權益的自然人第二戶貸款上限再度上修，由6成拉高到7成，讓部分正逢撥貸的買家免於面臨過大的資金缺口，交屋過程也更順利，對9月買賣移轉發揮支撐作用。
展望後市發展，隨著政策環境變得更友善，今年全年的買賣移轉表現可望「開低走穩」，全年的年增率可望微增收紅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。