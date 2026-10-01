雙喜臨門！臺灣風能訓練公司連續四屆勇奪國際大獎

國際風能組織（GWO）於今年9月29日晚間（臺灣時間）在法國巴黎舉行年度安全訓練論壇暨年度獎項頒獎典禮（GWO Safety & Training Awards）。臺灣港務公司轉投資事業臺灣風訓公司憑藉國際級培訓品質與安全標準，今年再度榮獲「亞太區年度最佳培訓團隊」大獎，並首次奪得「全球年度最佳講師」獎項，雙喜臨門！自2022年GWO設立獎項以來，臺灣風訓公司已連續四屆獲獎，深厚實力享譽全球風電產業，也成為另一項臺灣之光！

在頒獎典禮上，臺灣風訓公司成功拿下「亞太區年度最佳培訓團隊」（APAC）獎項！評審團極力讚賞臺灣風訓公司在培育風電人才、維持高標準安全維護上的傑出貢獻。

這也是臺灣風訓公司蟬聯四屆榮獲獎項，寫下亞太區風電培訓卓越里程碑！在個人獎項部分，臺灣風訓公司盧奕瑾講師先於6月初步入圍，在亞太區僅有三個入選名額下一路過關斬將，從韓國、越南等強勁對手中脫穎而出，成為亞太區的決選入圍者（Finalist），並代表亞太區與來自中東、美洲、拉丁美洲等全球五大區域代表同台角逐最高榮譽。最終，憑藉豐富的教學經驗與對安全培訓的熱情，榮獲「全球年度最佳講師」（Instructor of the Year）殊榮！不僅是亞太區唯一的代表，更是臺灣風訓公司盧奕瑾講師個人職涯的極致榮譽，讓臺灣風電培訓實力傲立世界舞台。

臺灣風訓公司盧展猷董事長表示，GWO為全球風電安全培訓的權威標準，自2022年舉辦獎項以來，臺灣風訓公司從未缺席，每屆皆斬獲國際大獎殊榮，這是對全體團隊長期投入最大的鼓舞。

未來，臺灣風訓公司將持續秉持最高標準的安全與品質要求，持續擴充新模組、優化培訓課程與師資實力，不僅為臺灣在地風電產業培育高品質人才，更將持續深耕亞太市場，扮演亞洲離岸風電安全培訓的領航者。

配合政府發展離岸風電產業，港務公司集結轉投資事業佈局風電領域，規劃四大營運主軸「港埠設施」、「港勤運維」、「人才培訓」、「重件運輸」，以協助風場建置、國內風電產業在地化與產業深耕。港務公司將聯合旗下轉投資事業臺灣風訓公司、臺灣港務港勤公司及臺灣港務重工公司一同參加今年10月14日至16日「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan 2026）」，展現四大營運主軸的多元服務。