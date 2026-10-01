中華化說明與台塑合資案：投資上限非一次性現金支出 依進度審慎規劃

中華化（1727）今日說明，針對近日部分媒體就中華化與台塑企業共同投資成立「台塑中華先進化學股份有限公司」之資金規劃及財務結構提出評論，中華化表示，尊重市場及媒體對公司重大投資案的各項分析；惟部分報導將「投資金額上限」、「單一時點現金餘額」及「未來建廠資本支出」直接等同，可能造成投資人對本案資金結構及投資時程產生誤解，因此就已公開資訊進一步說明如下。

中華化9指出，依公司9月29日公告，公司與台塑企業旗下台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）及台塑生醫共同設立合資公司「台塑中華先進化學股份有限公司」，合資公司資本額規劃為新台幣60億元。其中，中華化投資金額上限30億元、持股50%；台塑企業四家公司合計投資30億元、持股50%。因此，本案經濟實質為雙方各持股50%的策略合作案，而非中華化單方面承擔合資公司之投資。

此外，中華化公告之「投資金額上限30億元」，係公司對合資公司之投資額度，並不等同公司於短期內須一次支付30億元現金，更不應直接解讀為中華化將新增30億元負債。合資公司之投資與建廠計畫具有多年期特性，依目前已公開資訊，一期規劃於2028年12月投產，二期規劃於2030年12月投產，公司將依實際投資進度、董事會決議及相關法令辦理後續資金規劃。

對於外界以2026年第2季單一時點之現金及約當現金餘額，與未來數年之投資上限直接比較，中華化表示，企業重大投資之財務評估應綜合考量投資時程、營運現金流、資本結構、融資能力及資本市場籌資等因素，而非僅以單一時點現金餘額判斷長期投資能力。

事實上，中華化董事會早於2026年8月12日即決議辦理第二次無擔保轉換公司債，發行總面額上限新台幣10億元，五年期、票面利率0%，並已於9月17日取得主管機關申報生效，9月29日完成轉換價格訂價，每股轉換價格為111.6元。相關募集資金用途及運用計畫均依主管機關規定辦理並公開揭露。

中華化同時指出，近日部分評論將30億元投資額度描述為公司「背負超過淨值百倍之負債」，與公開財務數據及本案交易性質並不相符。以媒體所引用2026年第2季股東權益約21.6億元計算，30億元約為其1.39倍，並非「百倍」；且該30億元係合資股權投資上限，而非等額負債。公司希望相關市場評論能在正確財務概念及完整資訊基礎上進行分析。

至於9月30日單一交易日之外資買賣超，中華化尊重資本市場各類投資人之交易決策，但單日法人買賣超受到市場行情、資產配置、交易策略及個別投資人需求等多項因素影響，公司不對個別法人之交易動機進行推測，亦不認為應以單日籌碼變化作為判斷公司長期經營策略及投資價值之唯一依據。

中華化表示，此次與台塑企業合作，核心目的在於結合中華化於電子級硫酸之技術及製造能力，以及台塑企業在原料、土地、公用設施及大型製造管理等資源優勢，共同建立具規模化及在地化能力之先進電子級硫酸供應體系。台塑方面亦已公開表示，因半導體先進製程持續微縮及EUV、多重圖形化等技術發展，電子級硫酸需求預期持續成長，並預估2028年國內先進製程電子級硫酸需求將明顯高於供應產能。

中華化強調，公司所有重大投資均將以財務穩健、風險控管、股東權益及長期競爭力為核心考量，相關投資、籌資及營運進度，均將依證券相關法令於重大事項確定後即時對外公告，投資人應以公開資訊觀測站之正式公告為準。