快訊

子宮頸全開助產師還在路上！謝沛恩熬15小時陣痛 寶寶15分鐘沒呼吸

亞運網球／許育修、何承睿男雙4強止步 仍奪網球隊首面獎牌

政院要發紅包嘍 目標明年春節前普發現金一萬

聽新聞
0:00 / 0:00

中華化說明與台塑合資案：投資上限非一次性現金支出 依進度審慎規劃

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

中華化（1727）今日說明，針對近日部分媒體就中華化與台塑企業共同投資成立「台塑中華先進化學股份有限公司」之資金規劃及財務結構提出評論，中華化表示，尊重市場及媒體對公司重大投資案的各項分析；惟部分報導將「投資金額上限」、「單一時點現金餘額」及「未來建廠資本支出」直接等同，可能造成投資人對本案資金結構及投資時程產生誤解，因此就已公開資訊進一步說明如下。

中華化9指出，依公司9月29日公告，公司與台塑企業旗下台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）及台塑生醫共同設立合資公司「台塑中華先進化學股份有限公司」，合資公司資本額規劃為新台幣60億元。其中，中華化投資金額上限30億元、持股50%；台塑企業四家公司合計投資30億元、持股50%。因此，本案經濟實質為雙方各持股50%的策略合作案，而非中華化單方面承擔合資公司之投資。

此外，中華化公告之「投資金額上限30億元」，係公司對合資公司之投資額度，並不等同公司於短期內須一次支付30億元現金，更不應直接解讀為中華化將新增30億元負債。合資公司之投資與建廠計畫具有多年期特性，依目前已公開資訊，一期規劃於2028年12月投產，二期規劃於2030年12月投產，公司將依實際投資進度、董事會決議及相關法令辦理後續資金規劃。

對於外界以2026年第2季單一時點之現金及約當現金餘額，與未來數年之投資上限直接比較，中華化表示，企業重大投資之財務評估應綜合考量投資時程、營運現金流、資本結構、融資能力及資本市場籌資等因素，而非僅以單一時點現金餘額判斷長期投資能力。

事實上，中華化董事會早於2026年8月12日即決議辦理第二次無擔保轉換公司債，發行總面額上限新台幣10億元，五年期、票面利率0%，並已於9月17日取得主管機關申報生效，9月29日完成轉換價格訂價，每股轉換價格為111.6元。相關募集資金用途及運用計畫均依主管機關規定辦理並公開揭露。

中華化同時指出，近日部分評論將30億元投資額度描述為公司「背負超過淨值百倍之負債」，與公開財務數據及本案交易性質並不相符。以媒體所引用2026年第2季股東權益約21.6億元計算，30億元約為其1.39倍，並非「百倍」；且該30億元係合資股權投資上限，而非等額負債。公司希望相關市場評論能在正確財務概念及完整資訊基礎上進行分析。

至於9月30日單一交易日之外資買賣超，中華化尊重資本市場各類投資人之交易決策，但單日法人買賣超受到市場行情、資產配置、交易策略及個別投資人需求等多項因素影響，公司不對個別法人之交易動機進行推測，亦不認為應以單日籌碼變化作為判斷公司長期經營策略及投資價值之唯一依據。

中華化表示，此次與台塑企業合作，核心目的在於結合中華化於電子級硫酸之技術及製造能力，以及台塑企業在原料、土地、公用設施及大型製造管理等資源優勢，共同建立具規模化及在地化能力之先進電子級硫酸供應體系。台塑方面亦已公開表示，因半導體先進製程持續微縮及EUV、多重圖形化等技術發展，電子級硫酸需求預期持續成長，並預估2028年國內先進製程電子級硫酸需求將明顯高於供應產能。

中華化強調，公司所有重大投資均將以財務穩健、風險控管、股東權益及長期競爭力為核心考量，相關投資、籌資及營運進度，均將依證券相關法令於重大事項確定後即時對外公告，投資人應以公開資訊觀測站之正式公告為準。

台塑 中華化 上限

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台塑集團半導體版圖再擴張！電子級硫酸、鹽酸雙出擊 台塑大漲逾5%

中華化可轉債完成訂價 轉換價111.6元

石化大廠搶進電子化學品 技術、驗證成競爭關鍵

凱基金擬現增募資逾200億元 七成以上投入凱基證券拚業務擴張

相關新聞

民俗月結束…台灣車市9月總登錄37054台 年增15%

傳統民俗月結束，在政府新購減徵貨物稅補助政策加持，以及進口品牌如特斯拉（TESLA）、賓士（BENZ）到港大量交車下，台灣車市9月總登錄台數達37054台，年增15%，累計1~9月總市場登錄台數為307210台，年增3.7%。

燃油附加費連3月上調 國籍航空10月短程漲至37.5美元

受國際航空燃油價格上漲影響，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費10月再度調漲，交通部民用航空局表示，短程航線自10月7日起由32.5美元調升至37.5美元（新台幣1,196元），長程航線由84.5美元調升至97.5美元（新台幣3,109元），分別增加5美元（新台幣159元）及13美元（新台幣約415元）。這也是國籍航空今年第4度調漲燃油附加費，且連續第3個月上調。

新光三越周年慶開跑 首日六店拚15.5億元 吳東昇喊「消費時代要起飛」

新光三越周年慶首波1日正式開跑，董事長吳東昇親自坐鎮台北南西店，副董事長吳昕陽則坐鎮台中中港店，分頭迎戰周年慶第一棒。吳東昇看好今年消費市場，直言「台灣進入消費時代，真正的消費時代是要起飛」，並喊話民眾「賺錢也要記得花錢」。

台灣虎航攜手 Dohop 串聯亞太航網打造一站式轉機服務

台灣虎航（6757）為了提供旅客更豐富、便利的出遊選擇，1日在日本北海道新千歲機場舉辦的CAPA航空領袖峰會(CAPA Airline Leader Summit)中，攜手Dohop簽署MOU宣布聯航轉機服務正式上線。

青安、第二屋鬆綁發威！北市交易月增2成、高雄年增28%

台北、桃園、台南、高雄公布今年9月的買賣移轉棟數，四都相較8月，全部增加，台北市月增多達二成；和去年同期相比，高雄大增28%，台北也增加逾兩成。

新光南西周年慶開跑！董座吳東昇：台灣真正進入「消費時代」

被視為百貨風向球的新光三越南西店周年慶1日開跑，新光三越董事長吳東昇出席助陣，他表示，台灣正逐步進入真正的「消費時代」，近年財富持續累積，加上零售市場維持成長，消費產業未來仍有相當大的發展空間。他認為，經濟發展不能只著重生產與賺錢，也要讓財富轉化為消費，帶動整體內需市場更加健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。