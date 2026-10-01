民俗月結束…台灣車市9月總登錄37054台 年增15%

傳統民俗月結束，在政府新購減徵貨物稅補助政策加持，以及進口品牌如特斯拉（TESLA）、賓士（BENZ）到港大量交車下，台灣車市9月總登錄台數達37054台，年增15%，累計1~9月總市場登錄台數為307210台，年增3.7%。

和泰車表示，旗下TOYOTA與LEXUS雙品牌9月合計登錄達12370台，共計33.4%的市占率，累計1~9月合計登錄115538台，年增3%，市占率達37.6%。

和泰車表示，，TOYOTA品牌持續展現強勁的銷售動能，1~9月成長4.5%，TOYOTA品牌旗下多款車型於9月份持續領跑各級距市場，展現穩定的販賣實力，LEXUS品牌在各豪華休旅車級距中，也持續吸引消費者青睞。

展望10月，和泰車表示，雖中東地緣局勢膠著，隨近期各品牌接續推出新車款，買氣可望維持，預估10月總市場有望達37000台，年增7.2%，而TOYOTA也針對熱銷車款亦持續提供高額零利率優惠，並享全車系5年14萬公里延長保固，期望持續吸引消費者的購車買氣。