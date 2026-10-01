新光三越周年慶開跑 首日六店拚15.5億元 吳東昇喊「消費時代要起飛」

新光三越周年慶首波1日正式開跑，董事長吳東昇親自坐鎮台北南西店，副董事長吳昕陽則坐鎮台中中港店，分頭迎戰周年慶第一棒。吳東昇看好今年消費市場，直言「台灣進入消費時代，真正的消費時代是要起飛」，並喊話民眾「賺錢也要記得花錢」。

新光三越執行副總吳昕昌表示，首波六店首日業績目標15.5億元，力拚年增2.5%；從南西店上午開門情況觀察，估計來客數較去年同期增加15%至20%，周年慶首日買氣符合預期。

吳東昇1日現身新光三越南西店周年慶。他表示，台灣近三年累積不少財富，儘管財富分配仍有努力空間，但從今年零售市場表現來看，消費動能不差，台灣也開始真正進入「consumerism（消費主義）」的階段，對百貨及零售業發展是正面訊號。

對於近年台股走強、民眾財富增加，吳東昇也從消費角度喊話，過去台灣長期著重生產與賺錢，但「不能天天都只是在做生產，賺錢也要記得要花錢」，股市表現好，賺到的錢也可以適度拿出來消費、享受生活，不要讓資金全部集中在股票市場。

從消費品類來看，吳昕昌指出，今年家用相關商品表現值得關注，主要受交屋潮帶動，他形容今年迎來「30年來最大交屋潮」，新屋交屋後衍生家電、寢具等整套居家採購需求，帶動家用業種表現。從周年慶預購情況來看，目前表現符合預期，周年慶業績目標應可達成。

今年以來相對辛苦的化妝品，在周年慶也出現回穩跡象。吳昕昌表示，化妝品今年以來表現較為辛苦，不過這波周年慶已有相對穩定的業績表現。

國人出國旅遊熱潮延續，也讓消費力外流成為百貨業關注議題。吳東昇認為，台灣本身就是國際化市場，民眾出國消費難以避免，業者更應思考如何把國外商品及消費體驗帶進台灣。

他以南西店日本商品展為例指出，台灣民眾喜愛到日本旅遊、購物，新光三越與日本合作多年，因此希望將更多日本商品引進台灣，「這麼多人跑到日本去買東西，我們當然方便一點」，讓消費者留在台灣也能買到日本特色商品。

新光三越今年周年慶首波六店10月1日起開跑，並攜手寶可夢30周年，從10月至12月串聯相關活動；促銷方面則結合超過6,000家品牌，推出化妝品、全館及指定品類點數回饋，搶攻第4季零售旺季商機。

值得注意的是，台中中港店今年營運已逐步回到正常軌道，吳昕陽1日也親自坐鎮周年慶首日。新光三越先前表示，今年全年營業額1,000億元目標不變，今年前八月集團業績年增28%，若扣除台中中港店，既有店業績仍較去年同期成長約3%，第4季周年慶也將成為全年衝刺業績的重要檔期。

吳東昇1日也以實際消費力挺周年慶，笑稱自己很認真幫同仁「照顧業績」，對同仁KPI也貢獻了一點。至於準備買什麼，他透露會到日本商品展挑幾樣好吃的東西，並笑說「都買給我太太」。