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燃油附加費連3月上調 國籍航空10月短程漲至37.5美元

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國籍航空10月7日起調高國際航線燃油附加費。示意圖／聯合報系資料照
國籍航空10月7日起調高國際航線燃油附加費。示意圖／聯合報系資料照

受國際航空燃油價格上漲影響，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費10月再度調漲，交通部民用航空局表示，短程航線自10月7日起由32.5美元調升至37.5美元（新台幣1,196元），長程航線由84.5美元調升至97.5美元（新台幣3,109元），分別增加5美元（新台幣159元）及13美元（新台幣約415元）。這也是國籍航空今年第4度調漲燃油附加費，且連續第3個月上調。

民航局表示，依據中油公告的國際航線航空燃油價格，每桶價格由156.79美元上漲至177.89美元，燃油附加費級距也由第13級距調升至第15級距，因此國籍航空國際航線客運燃油附加費同步調高，10月7日起生效。

民航局指出，為適度維護消費者權益，2005年起與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告的國際航空燃油每桶牌價作為收取基準。其中，油價未達40美元為不收費的第1級距；40美元至未滿50美元為開始收費的第2級距，短程航線收取5美元、長程航線13美元；之後油價每增加10美元，短程航線增加2.5美元、長程航線增加6.5美元。

今年以來，國籍航空國際航線燃油附加費已調整5次，包括3次調漲、2次調降。前次9月7日起調漲時，短程航線由30美元升至32.5美元，長程航線由78美元升至84.5美元；此次10月再度調升，短程、長程航線均再創今年新高。

民航局表示，已要求航空公司以適當方式充分揭露燃油附加費相關背景資訊，包括油料成本占總成本比例或計算方式等，以化解消費者疑慮、維護旅客權益。旅客如需進一步了解，可洽各航空公司或至航空公司官網查詢相關資訊。

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