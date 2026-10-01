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東方民用10月1日起 擔任阿提哈德航空台灣地區貨運總代理

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

各家物流業者瞄準航空貨運需求商機。東方民用航空總代理（Orient Air GSA Co., Ltd.）宣布，自 2026年10月1日起正式擔任阿提哈德航空（Etihad Airways，EY）台灣地區貨運總代理（Cargo GSA），負責台灣市場航空貨運銷售及相關服務。

Etihad Airways 以阿布達比（Abu Dhabi, AUH）為核心的全球航網，由廣體客機直飛阿布達比,，並積極規劃全貨機服務。打造台灣連結歐洲印度及全球市場新貨運通道，為台灣進出口業者提供更多元、更具彈性的國際航空貨運選擇。

 東方民用航空總代理表示，此次成為 Etihad Airways 台灣貨運總代理，是雙方合作的重要里程碑，更為台灣航空貨運市場開啟一條「經阿布達比、連結全球」的新通道。未來 Orient Air GSA 將結合在地市場經驗與 Etihad Airways 全球航網及運能優勢，持續為客戶提供更具效率、彈性與競爭力的國際航空貨運解決方案。

Etihad Airways 為阿拉伯聯合大公國國家航空公司，目前營運台北（TPE）直飛阿布達比（AUH）航線，以廣體客機提供穩定的客機腹艙貨運服務。依目前規劃，冬季班表將進一步增加台北航線班次，持續強化台灣與阿布達比之間的客貨運能及轉運效率。

除現有客機腹艙運能外，Etihad Airways亦積極規劃擴大台灣市場的全貨機服務。相關全貨機營運計畫也將進一步爭取與推動，未來若計畫順利落實，初期目標朝每週兩班全貨機服務發展，進一步提升台灣市場的整體貨運艙位，以及大型、重型與特殊貨物的承載能力。

阿布達比的地理位置及密集後段航網，是此次貨運服務的重要優勢。依目前航網規劃，貨物抵達阿布達比後，可快速銜接歐洲主要市場，包括倫敦每週28班、巴黎20班、阿姆斯特丹19班、法蘭克福17班、馬德里14班及米蘭11班，並延伸至慕尼黑、布魯塞爾、蘇黎世、維也納、布拉格及華沙等重要工商城市。

印度次大陸同樣具備高密度航網，包括德里及孟買各每週27班、清奈20班、班加羅爾16班、海德拉巴13班，同時可經由阿布達比進一步銜接中東、非洲及北美市場，形成台灣通往全球主要市場的完整貨運網絡。

對台灣重要的半導體、電子零組件、精密機械、設備、高科技及高附加價值產品而言，現有廣體客機腹艙運能，結合未來規劃中的全貨機服務及阿布達比高密度轉運航網，將可提供更多艙位、航線與貨型選擇，進一步提升台灣出口貨物前往歐洲、印度及其他國際市場的運輸彈性。

印度 歐洲

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