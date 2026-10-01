快訊

告別南國！二戰結束後從台灣返鄉的「引揚者」故事

杜拜航空班機駕駛艙喋血！機頭猛栽、行李亂飛 16歲乘客：我完蛋了

貸款利率飆高怎麼借最划算？「信用小白」也有機會低利

聽新聞
0:00 / 0:00

新光南西周年慶開跑！董座吳東昇：台灣真正進入「消費時代」

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
新光三越南西店周年慶1日開跑，新光三越董事長吳東昇、執行副總吳昕昌與營業本部本部長歐陽慧（圖左至右）出席助陣。記者侯思蘋／攝影
新光三越南西店周年慶1日開跑，新光三越董事長吳東昇、執行副總吳昕昌與營業本部本部長歐陽慧（圖左至右）出席助陣。記者侯思蘋／攝影

被視為百貨風向球的新光三越南西店周年慶1日開跑，新光三越董事長吳東昇出席助陣，他表示，台灣正逐步進入真正的「消費時代」，近年財富持續累積，加上零售市場維持成長，消費產業未來仍有相當大的發展空間。他認為，經濟發展不能只著重生產與賺錢，也要讓財富轉化為消費，帶動整體內需市場更加健康。

吳東昇表示，台灣近三年財富累積明顯，雖然財富分配仍有改善空間，政府也持續努力，但從消費市場來看，台灣正逐漸進入過去較少見的「consumerism」（消費主義）階段，民眾除了累積財富，也開始更加重視生活品質與消費。

他指出，今年零售市場表現不差，顯示消費動能仍在。對百貨業而言，這樣的消費結構變化也代表新的機會，「不能每天都只是在做生產、賺錢，賺了錢也要記得花錢。」

談到近期股市表現，吳東昇認為，股市上漲帶來財富效應，但資金若過度集中於股票市場，未必是最健康的現象。他表示，部分民眾甚至借錢進場投資，因此仍應保持謹慎。

吳東昇說，賺到的錢除了投資，也應該適度轉化為消費、享受生活，讓資金流向更多產業。他指出，若能讓部分財富回到消費市場，對零售及其他服務業都有幫助，整體經濟也會更加健康。

另一方面，面對國人出國旅遊持續熱絡，吳東昇表示，台灣本身就是高度國際化的市場，國人赴海外消費是自然的市場現象，但如何將海外消費需求部分留在台灣，也是零售業可以努力的方向。

新光南西店是新光三越的「起家厝」。吳東昇表示，當初這塊土地的價值並不高，但新光三越看準區位發展潛力，決定買下這塊土地，如今回頭看，這項投資已展現相當價值。他說，每次來到南西店，都有一種特別的感覺。

吳東昇指出，南西商圈位處台北市重要消費區域，南北東西交通便利，不只台北市民，也吸引新北市消費者前來，商圈消費人潮與市場潛力都相當可觀。

他以新光三越近期舉辦的日本商品展為例指出，近年不少台灣民眾習慣赴日本旅遊、購物，新光三越希望透過引進日本商品，讓消費者不必每次都出國，也能在台灣接觸到日本商品與生活方式。

吳東昇表示，新光三越與日本長期維持合作關係，品牌本身也具有不少日本元素，因此希望透過商品展等活動，把更多日本商品帶進台灣，提供消費者更便利的選擇。

隨著冬季到來，日本商品展也成為百貨業者吸引消費人潮的重要活動。吳東昇笑稱，自己今天也會到現場看看，除了支持同仁、為業績「貢獻一點」，也會挑幾樣好吃的日本商品帶回家給太太。

新光三越今年全台周年慶業績目標超過194億元，較去年成長3%，首波六店將於10月1日開跑，業績目標73億多元、年增逾6%。

吳東昇 周年慶 消費 新光三越 百貨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠百周年慶拚126億元年增3.5% 三大店今年有望創新高

遠百全年營收拚增3%！周年慶挑戰126億元 板橋、高雄、竹北拚創新高

看好股市、外銷亮眼助攻買氣 遠百全台周年慶搶攻126億業績

百貨四雄強化店型 擴版圖

相關新聞

燃油附加費連3月上調 國籍航空10月短程漲至37.5美元

受國際航空燃油價格上漲影響，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費10月再度調漲，交通部民用航空局表示，短程航線自10月7日起由32.5美元調升至37.5美元（新台幣1,196元），長程航線由84.5美元調升至97.5美元（新台幣3,109元），分別增加5美元（新台幣159元）及13美元（新台幣約415元）。這也是國籍航空今年第4度調漲燃油附加費，且連續第3個月上調。

新光三越周年慶開跑 首日六店拚15.5億元 吳東昇喊「消費時代要起飛」

新光三越周年慶首波1日正式開跑，董事長吳東昇親自坐鎮台北南西店，副董事長吳昕陽則坐鎮台中中港店，分頭迎戰周年慶第一棒。吳東昇看好今年消費市場，直言「台灣進入消費時代，真正的消費時代是要起飛」，並喊話民眾「賺錢也要記得花錢」。

做安全氣囊引爆器起家、散熱零經驗！時碩奪日系液冷大單 年營收衝60億…總裁外號「黃大膽」

憑藉近二十年累積的鍛造、沖壓等精密加工技術，時碩工業成功跨足液冷散熱領域。一筆來自古河集團的伺服器散熱系統大單，有望帶領公司再寫全年營收新猷。

砸10億砍掉重練！Nike布廠竣邦為何捨棄高毛利小單？揭秘背後的轉骨豪賭大計

不靠生產獲利，上櫃布廠竣邦近三年穩健成長；然而，它卻在營運顛峰之際砸近十億重金建廠，推翻自家多年打造的獲利方程式。這場豪賭背後，究竟藏著什麼危機與盤算？

百貨四雄強化店型 擴版圖

百貨業拚戰第4季，四大業者加快店型升級與據點布局，從新店開幕、既有店改造，到大型商場開發及海外市場，各自擴大營運版圖、強化店型，為今、明年及後續成長蓄能。

新光南西周年慶開跑！董座吳東昇：台灣真正進入「消費時代」

被視為百貨風向球的新光三越南西店周年慶1日開跑，新光三越董事長吳東昇出席助陣，他表示，台灣正逐步進入真正的「消費時代」，近年財富持續累積，加上零售市場維持成長，消費產業未來仍有相當大的發展空間。他認為，經濟發展不能只著重生產與賺錢，也要讓財富轉化為消費，帶動整體內需市場更加健康。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。