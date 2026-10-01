新光南西周年慶開跑！董座吳東昇：台灣真正進入「消費時代」

被視為百貨風向球的新光三越南西店周年慶1日開跑，新光三越董事長吳東昇出席助陣，他表示，台灣正逐步進入真正的「消費時代」，近年財富持續累積，加上零售市場維持成長，消費產業未來仍有相當大的發展空間。他認為，經濟發展不能只著重生產與賺錢，也要讓財富轉化為消費，帶動整體內需市場更加健康。

吳東昇表示，台灣近三年財富累積明顯，雖然財富分配仍有改善空間，政府也持續努力，但從消費市場來看，台灣正逐漸進入過去較少見的「consumerism」（消費主義）階段，民眾除了累積財富，也開始更加重視生活品質與消費。

他指出，今年零售市場表現不差，顯示消費動能仍在。對百貨業而言，這樣的消費結構變化也代表新的機會，「不能每天都只是在做生產、賺錢，賺了錢也要記得花錢。」

談到近期股市表現，吳東昇認為，股市上漲帶來財富效應，但資金若過度集中於股票市場，未必是最健康的現象。他表示，部分民眾甚至借錢進場投資，因此仍應保持謹慎。

吳東昇說，賺到的錢除了投資，也應該適度轉化為消費、享受生活，讓資金流向更多產業。他指出，若能讓部分財富回到消費市場，對零售及其他服務業都有幫助，整體經濟也會更加健康。

另一方面，面對國人出國旅遊持續熱絡，吳東昇表示，台灣本身就是高度國際化的市場，國人赴海外消費是自然的市場現象，但如何將海外消費需求部分留在台灣，也是零售業可以努力的方向。

新光南西店是新光三越的「起家厝」。吳東昇表示，當初這塊土地的價值並不高，但新光三越看準區位發展潛力，決定買下這塊土地，如今回頭看，這項投資已展現相當價值。他說，每次來到南西店，都有一種特別的感覺。

吳東昇指出，南西商圈位處台北市重要消費區域，南北東西交通便利，不只台北市民，也吸引新北市消費者前來，商圈消費人潮與市場潛力都相當可觀。

他以新光三越近期舉辦的日本商品展為例指出，近年不少台灣民眾習慣赴日本旅遊、購物，新光三越希望透過引進日本商品，讓消費者不必每次都出國，也能在台灣接觸到日本商品與生活方式。

吳東昇表示，新光三越與日本長期維持合作關係，品牌本身也具有不少日本元素，因此希望透過商品展等活動，把更多日本商品帶進台灣，提供消費者更便利的選擇。

隨著冬季到來，日本商品展也成為百貨業者吸引消費人潮的重要活動。吳東昇笑稱，自己今天也會到現場看看，除了支持同仁、為業績「貢獻一點」，也會挑幾樣好吃的日本商品帶回家給太太。

新光三越今年全台周年慶業績目標超過194億元，較去年成長3%，首波六店將於10月1日開跑，業績目標73億多元、年增逾6%。