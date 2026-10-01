蛋白都熟了！南港、文山、內湖新案最便宜都要2千萬

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經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／住展雜誌提供
房市示意圖／住展雜誌提供

天龍國的房價高不可攀，有沒機會先從蛋白區入門？住展雜誌彙整2026年迄今台北市非核心行政區新公開案最低總價實價資訊，其中北投區的「天母蒔麗」、萬華區「西門翫」有一千多萬元的交易戶，其餘南港區、文山區、大同區、內湖區都在2,000萬元以上。

最低成交價各是南港區「慕曦」2,774萬元、文山區「上陽羅斯福」2,453萬元、大同區「台北天河」2,350萬元，內湖區「康寧日和」2,218萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，目前台北市二線行政區預售新案大樓，實登顯示總價三四千萬以內是主流買賣範圍，而且單價亦能接受到約120萬元。

若是要買一兩千萬元的物件，都是小宅選項，如萬華區西門生活圈的「西門翫」、北投區行義路地段的「天母蒔麗」已算是套房，才能以1,500萬元左右購置。

其餘數據中2,000萬元以上的低總新案，其實皆是22、23坪的權狀坪數，扣除公設後剩20坪以下的空間，還不乏低樓層戶別，台北居二線也大不易。

至於是否未來還有千萬總價帶物件，陳炳辰認為，仍可期待，包括萬華西門町、大同區大橋頭套房大本營、內湖區大湖公園與東湖一帶、文山區和南港區的政大與中研院山區、北投區的捷運新北投站或復興崗站等生活圈都是首都平價房市區，仍會保持區域低單低總特性。

台北二線行政區低總案。資料來源／住展雜誌提供
台北二線行政區低總案。資料來源／住展雜誌提供

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