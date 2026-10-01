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台北市低總新案曝！這兩案千萬可入手 四區門檻都要2,000萬元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

天龍國的房價高不可攀，房市弱化也撼動不了，有沒有機會先從蛋白區入門？住展雜誌彙整2026年迄今台北市非核心行政區新公開案最低總價實價資訊，其中北投區的「天母蒔麗」、萬華區「西門翫」有1,000萬元的交易戶，其餘南港區、文山區、大同區、內湖區都得買在2000萬元以上，最低成交價各是「慕曦」2,774萬元、「上陽羅斯福」2,453萬元、「台北天河」2,350萬元，「康寧日和」2,218萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，目前台北市二線行政區預售新案大樓產品交易狀態，實登顯示總價三、四千萬元內都是主流買賣範圍，而且單價亦能接受到約120萬元，台北居二線也大不易，若是要買一兩千萬元的物件，恐怕又是小宅選項，如萬華區西門生活圈的「西門翫」、北投區行義路地段的「天母蒔麗」已算是套房，也得以1,500萬元左右購置。

其餘數據中2,000萬元以上的低總新案，其實皆是22、23坪的權狀坪數，扣除公設後剩20坪以下的空間，還不乏低樓層戶別，真難以蛋白類別小覷。

不過，首都建設強，二線地域也有地緣優勢增添特定地段身價，像是「上陽羅斯福」、「西門翫」附近有捷運站點、熱鬧商圈，「慕曦」則坐落近年新案齊發聚落昆陽生活圈，「台北天河」、「天母蒔麗」鄰淡水河、磺溪水岸，「康寧日和」有美國在台協會周邊的純住氛圍，均是加分選項。

其中「上陽羅斯福」因緊鄰捷運站，剩下店面銷售，住宅產品圓滿落幕，呈現逆勢佳績，近年文山區的外圍形象因木柵地區單價百萬元品牌案改頭換面，區域房市不可同日而語。

至於是否還能有更多的千萬總價帶成交，陳炳辰認為，應是可以期待，比方說萬華區西門町或大同區大橋頭地帶乃套房物件大本營，後續新案肯定有其走勢，而內湖區的大湖公園與東湖一帶、文山區和南港區的政大與中研院山區、北投區的捷運新北投站或復興崗站等生活圈可謂知名的首都平價房市區，仍會保持區域低單低總特性。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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