連鎖業缺工拉警報！TCFA：98.8%企業缺人 逾半缺工超過一年

缺工壓力已造成第一線通路發展受阻，企業拓展版圖遭壓縮，整體服務業經營成長拉警報。台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）進行連鎖加盟業缺工大調查，結果顯示，98.8%企業面臨缺工，逾半數缺工已持續一年以上，已成為影響企業永續的經營風險。

TCFA台灣連鎖暨加盟協會成立35年，是全台最大連鎖店組織，以各行業前三至前五大品牌為主要會員，會員企業年營業額近三兆元。近年企業經營面臨的共同壓力就是缺工，企業用盡各種方法招募、教育訓練及留才，問題仍難解，協會於七月至八月進行企業缺工問題大調查，希望深入了解缺工議題與產業困境。

TCFA台灣連鎖暨加盟協會將於10月2日舉辦「第25屆流通經營者高峰論壇-連鎖新賽局 無界新經濟」，與資策會數位轉型研究院共同發布「2026台灣連鎖加盟業勞動力與缺工現況調查研究」，期盼公私部門合作解決困難。

台灣連鎖暨加盟協會表示，此次調查顯示，98.8%的連鎖企業門市面臨缺工。82.5%缺工程度達中度以上，57%已持續缺工超過一年，逾八成企業表示情況和去年相比沒有改善。缺工已從招募困難，演變為影響企業展店與成長的經營風險。

人口結構轉變，連鎖業首當其衝。國家發展委員會2026年8月的人口推估指出，我國15至64歲工作年齡人口自2015年高峰後持續下滑。和高峰相比，2035年將減少28%，2055年減少51%，2075年減少74%。台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡指出，連鎖業具有多據點、長營業時間及尖峰時段用人集中的特性，人力不足會同時影響多家門市。當人力缺口持續，企業除了招募困難，也承受既有人員工作量增加及營運安排受限的壓力。

缺口從門市第一線延伸至管理與專業職務。調查指出，門市接待與收銀等基層職務缺工普遍；店長、門市主管等管理職務，以及部分專業技術職務，也面臨招募困難。這些職位涉及門市管理、現場服務與專業作業，人才不足對營運的影響，已不只取決於缺少多少人。