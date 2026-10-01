生技論壇7日登場 陳重成：將生技創新變商業成果

勤業眾信生技醫療產業負責人陳重成表示，在AI浪潮推動下，台灣資本市場資源與投資人的關注度快速向AI供應鏈集中。

面對全球產業重新洗牌，生醫企業不只需要掌握趨勢，更需要思考如何證明價值、取得資源，並找到下一階段成長路徑。

經濟日報將在10月7日舉辦「2026生技論壇-AI時代 生醫產業新契機」，陳重成將於2026生技論壇中，以「茁壯生醫產業：從創新、價值到資本市場」為題，分享全球生醫產業趨勢，並從台灣產業發展、資本市場角度，探討企業如何持續創造價值成果。

本論壇由中華開發資本、勤業眾信聯合會計師事務所、鑽石生技投資、藥華醫藥、長聖國際生技、中國醫藥大學附設醫院、台寶生醫、TLC BioSciences、和迅生命科學等協辦。

根據Deloitte Center for Health於2026年4月針對全球150位生醫企業高階主管進行的調查，62%的生醫高階主管對自家公司未來發展更有信心，但僅9%對全球經濟前景抱持樂觀態度。同時，53%的企業正調整成本與營運效率、51%重新檢視投資優先順序、49%調整商業策略。顯示全球生醫企業已不再被動等待市場回暖，而是透過策略調整與執行力創造成長。

陳重成表示，全球生醫產業已從過去追求規模擴張與高速成長，逐步轉向重視韌性、資本效率與價值創造的「高品質成長」。企業競爭關鍵已不只是技術研發能力，而在於能否將創新成果成功轉化為市場價值與商業成果。

回到台灣，近年政府透過《健康台灣深耕計畫》、《國家藥物韌性整備計畫》與《投資臺灣生醫產業實施方案》等政策推動產業發展。然而，多數企業仍處於發展階段，除了資金支持外，更需要提供轉譯研究、臨床驗證場域、法規協助及市場導入等完整資源，加速創新成果落地。

陳重成指出，支持生醫產業韌性，重點在於協助生醫新創跨越商業化斷層。除了早期技術驗證，還需提供臨床與資料場域、法規諮詢、持續性的資金支持及市場導入等關鍵資源。

在AI產業快速崛起與資本市場資源重新配置背景下，生醫企業除IPO外，也可透過併購、授權合作與策略聯盟等方式，拓展成長與價值實現路徑。