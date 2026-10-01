風電3-3選商 兩強競逐

離岸風電區塊開發3-3期昨（30）日截止投標，哥本哈根基礎建設基金（CIP）以渢妙三、沃旭以大肚一號風場，向經濟部能源署提交投標書。能源署表示，將於今年底前完成3-3選商作業及公告容量分配結果，獲選風場預計 2030年至2031年完工併網。

離岸風電3-3期選商呈兩強相爭，沃旭以「大肚一號」風場、CIP將以「渢妙三」參與競標，兩風場幾乎重疊，若按選商規則，最後恐演變為兩強選一，由排序第一名贏者全拿。

然而，這將導致離岸風電3-3期原釋出3.6百萬瓩（GW）開發容量，因兩業者強碰下，最後開發容量恐大幅縮小。

不過，能源署對兩家業者風場是否重疊不予評論，僅說昨日只有收件。

CIP及沃旭都是全球有實力的開發商。沃旭在3-1期最後關頭未投標，在3-2期鎩羽而歸，在3-3期以大肚一號風場捲土重來。CIP則連續在3-1、3-2期以渢妙一、渢妙二風場得標，3-3期以渢妙三風場角逐選商。

沃旭昨日表示，已提出相當成熟的標案，兼具堅實技術能力、商業可行性及務實ESG承諾，期待把在台灣建置近2GW離岸風電所累積的專業實力和經驗學習注入大肚一號風場。

CIP昨日以「順逆與共、從不缺席」為題，表態參與3-3期選商，這是CIP連續第五次參與台灣政府的離岸風電招標。