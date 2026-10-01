華航啟動徵才 招募逾百人

航空業啟動新一輪徵才計畫。隨著新機陸續交付、航網持續擴張，華航（2610）、長榮航同步擴大人才招募，其中，華航更一口氣招募逾百名客艙組員及貨運營運人員，充實人才庫；長榮航也依營運需求持續招募機師、空服員及地勤人員。

業界指出，國際航空市場需求維持熱度，加上航空公司近年積極引進新世代客機、擴充機隊規模，明年起仍有新機陸續加入營運，從飛航、客艙服務、地勤到航空貨運等環節，人力需求同步增加，也帶動航空業進入新一波人才補充期。

華航昨（30）日宣布啟動2026年下半年徵才計畫，因應新世代機隊引進及全球航網拓展，預計招募合計逾百名客艙組員及貨運營運人員，擴充第一線服務與航空物流人力。

其中，客艙組員將於10月5日至12日開放報名，初試、複試預計分別於11月7日及11月14日舉行。報名者須具教育部認可學士以上學歷，並具多益聽讀600分以上或同等英語能力，錄取者最快明年1月中旬起陸續報到。

除空服人力外，華航同步擴充航空貨運團隊，貨運營運人員自10月1日至14日開放報名，主要負責全球客貨機航班貨運作業，包括平衡表製作、盤櫃規劃等。

華航長期深耕航空貨運市場，近年除持續強化運能與航網，也加快數位化腳步，今年率先導入生成式AI貨運客服，並持續擴充智慧訂位等功能。隨貨運業務朝自動化、智慧化發展，相關人才需求也由傳統作業人力，進一步延伸至具國際物流及數位應用能力的人才。

長榮航空也持續補充人力。長榮航表示，公司依營運及人力需求進行人才招募，其中機師採全年隨時受理報名，並依甄試流程進行；空服員及地勤人員也依年度計畫陸續進行甄試及報到，相關職缺依營運需求持續釋出。