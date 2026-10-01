台中超巨蛋BOT 台壽出線！市府預定10月16日簽約

備受矚目的「台中超巨蛋BOT開發案」有最新進展！台中市政府在與最優申請人中信集團旗下台灣人壽完成議約後，已預定10月16日舉行簽約儀式。此案總投資金額高達600億元，未來將是全台規模最大的單一運動場館投資案。

據了解，台灣人壽已於9月1日獲經濟部核准成立「台灣超巨蛋開發股份有限公司」，作為主導推動台中市運動產業園區（水湳超巨蛋）BOT案的專案公司，董事長為曾任警政署長、前中信保全董事長的王卓鈞。

由於台中超巨蛋除了主體場館之外，還規劃二間飯店及一座大型商場，市場傳出，近幾年與中信集團有多項合作案的國揚集團，未來可能參與超巨蛋的飯店投資計畫，而大型商場，除了國揚集團積極爭取之外，包括遠東百貨、新光三越也有意爭取。

國揚集團與台灣人壽近幾年合作密切，包括高雄特貿三公辦都更案，以及今年4月開幕營運的台中漢神洲際購物廣場，以及日月潭漢來日月行館等。

在整體「台中超巨蛋BOT案」規劃中，中信集團主導投資與資金整合。此案完成簽約後，將隨即展開環評與都審等行政作業，預計2031年完工啟用。

台中市長盧秀燕指出，中部地區長期缺乏兼具國際棒球賽事與大型展演功能的室內場館。台灣人壽未來將引進日本職棒北海道日本火腿鬥士隊主場的施工管理與營運經驗，借鏡其從開工至完工約三年的開發模式，推動工程進度。

台灣人壽初步規畫，台中超巨蛋主體場館可容納人數約4.57萬人，也將規畫二棟飯店（其中一棟位於場館上方），客房數約500間，以及一座大型百貨商場。