永續公民獎揭曉／花旗助台企籌資拓市 今年來績效逾120億美元

花旗集團（花旗）投資銀行事業群近年陸續協助台灣企業客戶完成數十筆重大交易，橫跨併購、股權與債券資本市場，並於台灣市場獲得最高的市占率。

台灣企業持續拓展國際布局，並透過具成本效益的融資方式支持其成長目標，其中尤以科技產業最為顯著。

花旗憑藉領先的全球網絡，協助台灣企業進入全球資本市場，在此趨勢中扮演重要角色。今年為止，花旗已為台灣企業客戶籌集逾120億美元資金，其中包括透過全球存託憑證（GDR）、海外可轉換公司債（ECB）及海外美元債等，完成多筆具指標性的融資交易。

自2020年以來，花旗集團為台灣企業客戶從全球資本市場籌集近450億美元的資金，並為總金額逾130億美元的併購交易提供了諮詢服務。

花旗也結合併購顧問與融資能力，協助客戶透過策略性跨境併購拓展業務版圖，或藉由資產處分聚焦核心策略，成為客戶長期可信賴的金融夥伴，持續協助台灣企業在日益複雜且快速變化的產業環境中，增強國際競爭力。

花旗台灣區總裁暨花旗（台灣）銀行董事長張聖心表示：「花旗憑藉超過90個市場的全球網絡、頂尖的專業團隊以及創新的金融解決方案，協助客戶把握跨境擴展機會、連結全球資本與市場。

張聖心表示，台灣擁有眾多世界級企業，是花旗全球布局中的重要市場，我們持續支持這些企業在台灣及海外市場的發展。展望未來，花旗擁有非常強勁的業務商機，並對與客戶共同成長的機會深感振奮。」

花旗近年憑藉領先業界的跨國網絡與完善的金融服務，不僅成功協助台灣企業進入全球資本市場，更在近期公布的國際與本土金融評比中持續大放異彩。

彰顯了花旗在台灣企業金融、投資銀行及跨境交易服務領域的領先地位。