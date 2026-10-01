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永續公民獎揭曉／富邦金奪永續公民獎金融業第一

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控榮獲2026年「天下永續公民獎」金融業組第一名，創下歷年最佳成績。由金管會主委彭金隆（左）頒發獎盃予富邦金控總經理韓蔚廷（右）。富邦金控／提供
富邦金控榮獲2026年「天下永續公民獎」金融業組第一名，創下歷年最佳成績。由金管會主委彭金隆（左）頒發獎盃予富邦金控總經理韓蔚廷（右）。富邦金控／提供

富邦金控（2881）長期深耕ESG，以金融核心本業回應社會與環境挑戰，今年第19度獲「天下永續公民獎」肯定，並榮登金融業第一名，創下歷年最佳成績。同時，富邦金控也再度入選「天下人才永續獎」，展現富邦在人才培育與員工照護上的具體成果。

富邦金控董事長蔡明興表示，永續不僅是企業責任，更是企業競爭力的重要來源。富邦金控以「低碳、數位、激勵、影響」四大策略為核心，持續將永續理念落實於營運與金融本業之中。

面對全球淨零浪潮，富邦金控持續引導企業低碳轉型。2025年綠色金融規模突破2.7兆元，2030年目標提高至3.2兆元，同時承諾年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務。

富邦金控深化議合行動，透過舉辦SBT議合工作坊及「永續經濟活動認定參考指引」議合工作坊，攜手24家企業客戶建立轉型路徑。2025年發起供應商永續夥伴行動宣言，號召逾100家供應商提出ESG行動承諾，擴大低碳轉型生態系。

富邦金控以「永續×AI」雙軸轉型為人才培育核心，2025年有94.2%員工參與ESG課程， 72.5%員工完成數位科技課程訓練。富邦金提供每胎10萬元生育補助及育兒補助，2025年補助金額近1.6億元，並迎來646名富邦寶寶，粗出生率為台灣平均3倍以上。

社會參與面向，台北富邦銀行首創AI「鷹眼識詐模型」，並發起「鷹眼識詐聯盟」，號召全台39家金融機構加入，覆蓋超過4,600個據點，成功攔阻大量異常交易與詐騙金流。

富邦亦長期推動普惠金融與弱勢關懷，富邦人壽自2015年推動失智友善計畫，已協助近2萬名失智症患者，愛的手鍊配戴者走失尋獲率接近100%。富邦人壽與台灣癌症基金會合作推動「銀髮偏鄉就醫無礙專案」，8年來已協助逾2,800名癌友穩定就醫。台北富邦銀行持續打造多語系金融環境，累計服務近2萬名移工薪轉戶，推出四國語言金融服務指南與防詐教材。

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