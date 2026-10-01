永續公民獎揭曉／中信金拿下雙獎殊榮

永續金融屢獲肯定。《天下雜誌》昨（30）日舉辦「天下永續公民獎」頒獎典禮中信金控（2891）榮獲大型企業組金融業第二名；無獨有偶，同時拿下「天下人才永續獎」大型企業組金融業第一名，雙項殊榮展現中國信託金控深耕ESG（Environmental, Social, Governance）成果。為有效溝通永續行動，中信金控推出影音版永續報告書，將繁雜厚重的數據轉化為有溫度、易傳播的故事，期盼提升利害關係人的理解與信任。

「天下永續公民獎」為國內具指標性的企業永續獎項，從公司治理、企業承諾、社會參與及環境永續等面向檢視企業永續實力，昨日頒獎典禮由金管會主委彭金隆頒獎、中信金控總經理暨永續長高麗雪出席領獎。高麗雪致詞時感謝評審團肯定，中信金控將持續以金融為本、創新為力，引領產業轉型，為台灣打造更具韌性的永續未來。

中信金控長期發揮金融影響力，創新協助產業永續轉型，擔任碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）亞太區主席，2025年開創「AI碳金融管理平臺PathMatch」，不僅通過PCAF方法學認證，亦解決財務碳排難以盤查的痛點，加速國際財務碳排管理標準化，今年更推出亞洲首例「校樹治理永續信託」，透過金融工具建立可複製、可量化的校園樹木安全管理機制，將金融影響力延伸至自然資本治理。

另一方面，人工智慧（Artificial Intelligence, AI）浪潮重塑金融人才樣貌，中信金控加速布局人才競爭力，引領推動「AI驅動職系重構」，藉由智慧管理重新盤點工作模式與人才能力，培育未來關鍵職能，並透過員工協助方案（Employee Assistance Programs, EAP），提供專業心理諮商與多元支持，照顧員工身心與家庭需求，一舉摘下「天下人才永續獎」大型企業組金融業第一名；六十年來秉持「We are family」理念，從全齡人才發展、家庭照護到身心健康支持，陪伴不同世代人才安心成長，打造幸福職場。

中信金控以「永續成長、責任營運、共榮社會」三大策略為舵，落實各項倡議，致力開拓多元對話管道，今年首推影音版永續報告書，將嚴謹的量化成果轉化為圖像或影像，帶領利害關係人走進第一線保育現場，攜手更多永續夥伴共創社會與自然共榮共好。