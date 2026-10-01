永續公民獎揭曉／中華電數位平權 吸睛

中華電信（2412）昨（30）日獲《天下雜誌》2026年「天下永續公民獎」及「天下人才永續獎」大型企業服務業組第一名兩大獎殊榮，彰顯中華電信以「數位平權、永續共榮」理念長期深耕ESG作為，積累深厚永續實力與社會影響力，深獲各界肯定。

中華電信總經理兼永續長林榮賜表示，中華電信為台灣首獲MSCI ESG評等AAA最高級別之電信業者，穩健推動淨零永續，以AI資通訊核心技術作為環境保育的關鍵驅動力，用心關注員工能力培育與兼顧家庭照護的支持需求，並數位賦能身心障礙朋友提供非典型工作機會。

林榮賜指出，中華電信結合AI與資通訊技術協助黑面琵鷺保育及瀕危植物復育，2024年起將鳥類保育由冬季黑面琵鷺延伸至夏季小燕鷗繁殖期，助力生物多樣性永續。2024年也啟動「樹木碳匯公民科學家」計畫，全台累計培育逾千位樹木碳匯公民科學家，量測超過15,000棵樹木。以AI智慧管理賦能供應鏈碳管理邁向低碳轉型，推動供應鏈從「提供資料」走向「建立能力」。

林榮賜表示，中華電信攜手身障團體、社區組織與地方政府縮減城鄉數位落差、推動全齡跨界賦能、落實數位平權，全台第一所由企業推動的銀髮數位學校「馨心學堂」已科技培力157位身心障礙朋友成為「星星講師」，攜手3,491人次企業志工深入偏鄉，陪伴近7,000人次長者走進數位時代。中華電信遍布全台的營運處，協力打造「樂齡數位安全守護網」，讓AI成為推動數位平權與健康福祉的力量。

林榮賜強調，中華電信讓人才價值持續累積，2025年開設AI專業課程，培育超過1,600名AI種子人才，以AI科技為助力、以人為核心，將個人學習成果轉化為組織創新動能。用心致力打造全員安心共好的DEI職場，從女性賦能、世代共融到家庭照顧與身心支持，深化多元、平等與共融理念，讓多元人才都能在職場中獲得支持，發揮所長。