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永續公民獎揭曉／中華車人才培育 報捷

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導
中華車奪2026年《天下永續公民獎》「大型企業－製造業組」第三名，總經理曾鑫城（右）代表受獎。中華車／提供
中華車奪2026年《天下永續公民獎》「大型企業－製造業組」第三名，總經理曾鑫城（右）代表受獎。中華車／提供

中華車（2204）奪2026年《天下永續公民獎》「大型企業－製造業組」第三名，與緯創、鴻海兩大科技巨頭一同躋身前三強。中華汽車是傳統產業與汽車業中排名最佳的企業，更是前三名中唯一的「非電子製造業」，展現傳產推動永續轉型的標竿實力。

昨（30）日典禮由經濟部部長龔明鑫頒獎，中華車總經理曾鑫城代表受獎。中華汽車今年除在《天下永續公民獎》延續佳績外，亦同步蟬聯《天下人才永續獎》大型企業製造業組第一名，彰顯公司在整體永續經營與人才發展上的均衡實力。

獲得《天下永續公民獎》榮譽，彰顯中華汽車將永續基因融入核心營運，從穩健治理、人才培育、智慧低碳製造，到偏鄉交通平權與電動車自主研發，全方位回應產業轉型與社會需求。

曾鑫城表示，面對減碳、能源與人才傳承等挑戰，中華車選擇一步一腳印，將永續落實在每一天的營運與行動中。」

面對製造業人才斷層與技術傳承挑戰，中華汽車積極推動AI轉型。2025年全公司共提出928件 AI 改善提案，並啟動「大AI 顧問計畫」，將資深工程師的專業知識導入AI系統，建構涵蓋NVH、可靠度、EMC、ADAS、顧客評價及試驗排程等八大專業領域的AI顧問。

中華汽車打造涵蓋日常關懷、兒少支持與災後重建的「交通平權三部曲」，包括候鳥車輛巡迴維修服務：截至2025年已深入213個部落，完成7,530台車輛健檢；幸福守護計畫：累計捐贈18台車輛，協助偏鄉兒少與社福團體改善交通，受惠超過1,000人；以及中華光復計畫：面對花蓮光復災後重建，投入1,000萬元提供車輛拖吊、維修及購車補助，並捐贈車輛予門諾醫院及中華飛揚關懷協會，從醫療與生計兩大面向全力支持地方復原。

中華車 基因 緯創

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