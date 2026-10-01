永續公民獎揭曉／遠東新三大面向 搶鏡

遠東新（1402）將永續發展融入企業核心經營策略，持續深化環境、社會及治理三大面向，憑藉循環經濟、低碳轉型、創新研發、人才培育及永續治理等成果，榮獲《天下雜誌》主辦的2026年「天下永續公民獎」大型企業組製造業前十強，展現永續經營成果。

自1988年投入寶特瓶回收再生事業，遠東新持續深化循環材料技術，每年將約340億支回收寶特瓶轉化為高附加價值產品，廣泛應用於食品包材、機能服飾、鞋材及工業材料等領域。2025年生產事業溫室氣體排放量較2020年減少40%，綠色產品營收達新台幣506億元，占生產事業營收比重超過四成。

此外，連續兩年獲得CDP氣候變遷最高等級A級肯定，並成為台灣首家獲TNFD官方認可之化學產業企業，彰顯在永續揭露上的領先布局。

秉持創新經營思維，遠東新持續以綠色科技驅動產品升級，全球首創以二氧化碳為原料的非異氰酸酯聚氨酯（NIPU）技術，較傳統熱塑性聚氨酯減碳58%，並以單一聚酯鞋材解決方案，將廢棄聚酯織物轉化為高性能聚酯彈性材料，榮獲榮獲今年全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）肯定。

遠東新打造多元共融職場與國際人才發展體系，連續六年榮獲《HR Asia》「亞洲最佳企業雇主獎」，更榮獲全球人才發展領域最高榮譽之一的ATD「卓越實務獎」，展現在人才培育與組織發展上的國際競爭力。2025年全球員工滿意度達94%，充分彰顯公司以人為本的核心價值。

遠東新持續精進永續治理，不僅榮獲上市公司治理評鑑前5%最優等級，也連續兩年入選道瓊領先新興市場指數成分股，同時透過永續金融創新，引導資金投入循環經濟及低碳轉型等各項永續專案，累計募集資金逾新台幣900億元，並獲The Asset、Treasury Today及FinanceAsia等國際權威機構肯定。

展望未來，遠東新將持續深化永續經營策略，發揮產業領導者影響力，創造環境、社會與企業共榮的長期價值。