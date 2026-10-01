永續公民獎揭曉／統一超衝刺ESG 績優

2026年「天下永續公民獎」出爐，在年營收超過百億元的「大型企業」中，統一超商（2912）今年再度入選大型企業服務業組第五名。

由天下雜誌主辦的「天下永續公民獎」綜合公司治理、企業承諾、社會參與、環境永續四大構面，評選出全台最佳永續企業，每年皆吸引超過200家指標企業參與的企業永續評選。

統一超商積極將永續融入日常營運，並運用數位科技、量化指標、門市生態風險評估及通路優勢等，攜手永續供應鏈夥伴，讓永續成為消費者的日常。

從2002年發布第一本企業社會責任報告書，2020年擬定永續藍圖，統一超商以「地球永續、你我日常」為方向，從CSR轉型為ESG，並透過董事會轄下永續發展委員會設立「減塑」、「減碳」、「食品永續健康」、「永續採購暨生物多樣性」四大永續專案小組。

統一超商已連續七年入選「道瓊斯領先全球指數(DJ BIC World)」成分股，是本土零售業唯一且連續七年入榜之企業。更以「全通路生活品牌」為核心，全台7,300多家7-ELEVEN門市據點與串聯數百家供應商夥伴，進一步發揮零售通路平台的影響力，打造「永續價值鏈」。

統一超商並與供應鏈夥伴共同開發低碳食材、減塑包材以及永續農場規畫等，亦將供應商誠信經營及環境永續相關要求納入合約條款，並依循ISO 20400永續採購指南與訂定供應商永續規範，透過制度化管理，攜手供應鏈企業夥伴提升永續治理。

同時，透過AI數位科技實踐永續行動，2014年起即領先市場推出「智能標貼」，落實門市鮮食鮮度管理，自2020年起推動「i珍食」專案，將鮮食條碼與POS系統結合推出「鮮食到期前警示提醒」，在OPENPOINT APP建置「i珍食地圖」便利消費者查詢鄰近門市的商品優惠和數量；「高效智慧回收機」則透過專利AI 光學影像與材質辨識技術，提供消費者回收透明PET寶特瓶與乾電池，並串聯OPENPOINT APP，讓消費者回收後，可選擇累積點數使用或門市購物金折抵；因應健康飲食趨勢，OPENPOINT APP推出「AI美食護照」為超商首款以「思考型對話AI技術」智能助理，串聯商品大數據，結合營養師團隊專業的營養分析，方便消費者打造個人化飲食菜單。

統一超商自2017年起攜手統一超商好鄰居文教基金會推動「青年深根計畫」，迄今已陪伴22組在地青年團隊、累計合作50項專案，讓地方創生成果透過零售通路平台放大影響力。