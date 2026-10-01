百貨四雄強化店型 擴版圖

百貨業拚戰第4季，四大業者加快店型升級與據點布局，從新店開幕、既有店改造，到大型商場開發及海外市場，各自擴大營運版圖、強化店型，為今、明年及後續成長蓄能。

遠百（2903）營運長林彰豊昨（30）日於遠百周年慶記者會中表示，2025年全年營收達604億元，今年截至目前業績成長約2至3%，全年仍以3%為目標。寶慶店重建案最快2029年前後完工；新光三越、遠東SOGO及微風也分別透過新據點加入、全店升級及海外布局，尋求新的業績突破。

四大百貨近期營運布局

他指出，今年消費市場買氣較去年好一些，除股市表現穩健外，台灣對美出口、水五金及工具機等產業表現也相對強勁，有助支撐消費信心。

在據點布局方面，遠百寶慶店目前正進行重建，預計最快2029年前後完工開幕。林彰豊表示，寶慶店重開後可望為西門商圈帶來新的人流及消費動能，百貨與周邊商圈有機會形成相互帶動的效應。此外，遠百也持續評估板橋TPARK園區設立新據點的可能性。

遠東SOGO則以新店全區開幕擴大營運版圖，Garden City於今年9月全區開幕後，進一步朝「一站式滿足」方向發展，預期第4季可貢獻約30億元業績，後續大型開發案也將接棒推進。遠東SOGO董事長黃晴雯則喊出，今年全年營收目標上看540億元，年增約10%。

新光三越則透過新據點加入及既有店復業，擴大整體營運規模。新光三越副董事長暨總經理吳昕陽表示，去年集團全年營業額約830億元，今年在台北車站新據點加入、台中店復業兩大利多帶動下，全年營業額力拚突破1,000億元。

微風集團則從既有店改造延伸至海外市場，啟動轉型布局。一方面鞏固信義計畫區精品核心，推動大型店改造。