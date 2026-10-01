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智慧經營／黃昭棠 資產管理 像跑馬拉松

經濟日報／ 王奐敏
富邦投信董事長黃昭棠表示，以「投資解決方案的提供者」為目標滿足顧客需求。記者林澔一／攝影
富邦投信董事長黃昭棠表示，以「投資解決方案的提供者」為目標滿足顧客需求。記者林澔一／攝影

富邦投信董事長黃昭棠深信「機會永遠留給準備好的人，而真正的準備，來自長期的紀律與堅持。」在他看來，資產管理是一門需要時間累積的事業，就像跑一場馬拉松，關鍵不在起跑時衝得多快，而在能否維持穩定節奏、持續向前。面對市場起伏與產業變化，真正考驗的是長期累積的實力與韌性；換句話說，這一行比的是「氣長」，而不是一時的氣盛。

解決痛點 滿足投資需求

黃昭棠說明，確定策略是對的，比「氣長」是可能需要較長時間醞釀與萌芽，經過一個比較辛苦的階段，後續才能迎來策略的開花結果。以目前的策略規劃來說，富邦投信以「投資解決方案的提供者」為目標，致力提供市場投資人完整的投資解決方案，除了產品業務行銷之外，更重要的關鍵在於解決投資人痛點、滿足投資需求，這才是投信業者可以長久經營的關鍵。

在經營上，富邦投信強調一步一腳印的成長，讓組織、產品與策略之間能夠穩定累積、彼此支撐，而非追求短期爆發。同時，黃昭棠也很重視產品線的均衡發展，讓不同類型的產品各自成長，形成一個長期穩健的資產管理平台。在投資上，他也常分享一個觀念：很多時候最大的風險，並不是市場的波動，而是因為波動而離開市場。

「投資還是要莫忘初衷。」黃昭棠強調，資產管理本質上是協助投資人發揮時間價值，只要穩穩把該做的事情做好，機會自然會出現。他也舉例，同業的兩檔主動式台股ETF規模已經逾4,400億元，這是他們已經累積了20年的台股績效，創造優秀的實績，讓投資人願意買單。

多元布局 提高風險意識

觀察目前整體市場，財富呈現K型化、琳瑯滿目的基金、ETF產品，在這樣多元產品的趨勢之下，富邦投信近期則推出多重資產基金產品，開始跟客戶、通路溝通資產配置的重要性。黃昭棠笑說，其實這很像是傳教士、苦行僧的旅程。至8月底，富邦投信的多重資產型基金規模約達395億元，已成為同業第三名。「在發展及推廣多重資產基金的過程，可能有一段時間要忍受寂寞，不能一直去跟風」。

黃昭棠指出，多重資產基金的優勢除了收益之外，還能降低下檔風險。今年3月美伊戰爭爆發之後，引發投資人的風險意識，4月起已經有些客戶將股票投資部位移轉到多重資產，大概每天都有1至2億元資金流進多重資產。這也證明了在經營管理上，比氣盛也要比氣長，一定要有策略性思考，讓團隊有舞台可以發揮。

談到亞洲資產管理中心，台灣的資產管理公司要打世界盃，需要規模經濟。黃昭棠認為，產品、投資的策略能否滿足客戶更為重要。台股全世界市值第五名，其實可以善用台股主場優勢，也可以針對家族辦公室、投資公司在台股操作上的需求來發揮，厚實這方面的實力。

此外，在法規上，若能放寬更多投資工具跟策略，例如掩護性買權（Covered Call），對於未來進軍世界盃將更有利。

黃昭棠表示，亞資中心目前適合銀行、人壽進駐，客源比較廣泛，透過放寬，有利於立即見到成效。不過投信屬於上游的產品提供者，需要優先思考的問題是「還差什麼」，現階段應該優先紮好馬步、提升基本功，備妥進軍亞資中心的堅強實力。

馬拉松 富邦投信 董事長

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