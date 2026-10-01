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ESG最前線／產品數位護照 落實永續管理

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）

一件產品賣出去之後，企業還能說清楚它用了哪些材料、能不能維修，以及最後該如何回收嗎？對許多製造業者而言，產品出貨代表訂單完成；對下一階段的永續管理而言，出貨可能只是資訊持續流動的開始。

過去談產品競爭力，企業多半強調品質、價格與交期。現在，客戶可能進一步詢問材料來源、再生料比例、零件更換方式，甚至產品使用多年後的去向。

這些問題橫跨設計、採購、製造到售後服務，單靠一分年度永續報告，很難回答到每一項產品。

產品數位護照，是讓產品在生命周期中留下可查詢、可更新的資訊。它不是替商品貼上一張漂亮的標籤，而是讓上下游能辨識產品由什麼組成、如何維修、哪些材料可以再利用。資料要能隨產品變更而更新。

今年9月，環境部公布台灣產品數位護照的試行成果：28家企業參與涵蓋電池、紡織品、電腦及網路設備與循環材料，累積超過兩萬筆產品資訊。環境部也完成開源建置模組，供業者自行部署或整合既有系統。這仍是試行，卻顯示產品資訊管理已從概念走向實作。

試想一家設備製造商接到客戶詢問：某個零件能否單獨更換？其中的材料能否回收？採購部門可能握有供應商資料，研發知道設計版本，工廠記錄實際用料，售後服務則掌握維修經驗。如果這些資訊彼此無法對應，企業只能逐一找人、找檔案，最後給客戶一個不完整的答案。

這也是數位護照最難的地方。建立查詢頁面並不等於資料可信；同一產品若有不同批次、替代材料或設計變更，舊資料不能一直沿用。供應商提供什麼、由誰確認、何時更新，以及資料能對外揭露到什麼程度，都需要在日常流程中說清楚。

企業不妨先選一項主力產品試做。從材料清單、供應商資訊、維修紀錄與回收方式開始，檢查資料是否找得到、對得起來、更新得了。

過程中也可能發現，某個零件難以拆解，某種材料缺乏來源證明，或是回收端根本不知道產品的組成。這些發現，才是改善設計與採購的起點。

對管理者而言，這項工作不該只交給資訊部門。產品數位護照連接的是研發、採購、生產、業務與售後服務；部門之間若沒有共同的資料規則，再好的系統也只能收集零散紀錄。反過來說，資料一旦整理清楚，也能幫企業更快回應客戶詢問，減少重複蒐集的時間。

產品數位護照談的是資訊，背後考驗的卻是企業管理產品全生命周期的能力。當永續走進供應鏈，說得清楚一件產品從哪裡來、如何被使用，又能往哪裡去，將成為企業贏得信任的基本功。

護照 永續 數位

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