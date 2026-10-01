連鎖效應／台灣女力閃耀國際

據中小企業白皮書統計，新設企業中有四成為女性創業開立，女力開發可做為城市發展，以及企業創新創業的關鍵動力。

9月初在澳洲雪梨舉行的世界衛生組織（WHO）西太平洋健康城市聯盟（AFHC）2026年AFHC大會，以「全民健康城市：公平、創新與行動」為主題，邀集各城市代表透過專案評選、論壇、工作坊和交流參訪方式，分享健康城市及高齡友善城市推動經驗。

大會中設立「健康城市創意發展獎」，旨在表彰會員城市推動健康城市的創新作法與具體成果。台灣城市治理表現可圈可點，台南市和嘉義市在智慧防疫、失智友善、地政重劃、智慧交通和女力發展各方面均獲得肯定。

近年來企業也關注到女力開發的議題，在人力資源成本攀升和年輕勞動力缺乏的雙重壓力之中，發現相較於人口性別比例，在地創業強化女力開發，應該至少有10%的拓展空間。

以嘉義市「嘉有社企．城市新活力」為例，五年來深耕女力領域，首創「女性社企培力基地」，透過「培訓育成、競賽實踐、品牌拓展」三大策略，陪伴女性將創意轉化為創業行動，實踐經濟自主與社會價值，可供企業ESG中的「S」亮點規劃參考。

讓女性創業力量與地方產業共同成長，嘉義市的推動策略有三：

一、培訓育成：鎖定女力在地新創企業為對象，提供育成資源，以務實落地為目標，協助女力勇敢築夢，同時設立女力創業社群，以年度團隊工作坊方式，定期提供培力資源。

例如Senyun森薀友善織品和嘉義「勤億蛋品」跨界資源合作，突破材料開發的瓶頸，成功開發出蛋殼紗素材。

二、競賽實踐：為鼓勵籌創和新創階段的女力企業，透過創業計畫提案競賽，以創業發表為經、典範學習為緯，再貫穿創業補助金資源，將點狀資源交織為陪伴分享的實踐支持網。

例如在競賽中脫穎而出的「嘉常餐桌」，運用在地食材發揮女性特長熬煮雞湯，呼應「剪刀經濟」，個案從不自信到商品成功上市。

三、品牌拓展：在一步一腳印的創業行動之中，挹注個體與團體的諮詢輔導資源，以專家領跑模式陪伴創業團隊設定清晰的具體目標，並給予資源協助其達成目標成果。

籌辦中的企業也有資源協助，例如蒔榖良研的提案者是一名社會新鮮人，當他看到「豆渣」作為商品開發素材的潛力，在雙業師的陪伴中，已經完成了初步的原料和商品開發。

嘉義女力計畫獲得AFHC健康城市創意發展獎肯定，可見從需求出發、設定目標，做出具體成果，必然會被看見，企業開發女力，可從建立策略目標開始。