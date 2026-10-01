瑪格麗特談品牌與領導／釐清做品牌的真正目的

「老師，我今年學習了好多，而且統統都是我做決策失敗的案例」，和一個創業快八年的創業家吃飯，問他最近如何，他想了一下，靦腆地回答我。

問了細節才知道，他本來一直做代理做得很好，之後因為想要轉型，覺得製造可能很容易，就買了模具開始做，沒想到製程牽涉到溫度、濕度等，讓他一度卡死，有兩個月沒貨可賣。為了因應沒貨能賣，他同時設計一個低價的商品，結果業績很好，但他覺得仍然是失敗的，因為總體業績是下滑的。

「所以你是達到了目標，但沒有拿到你想要的目的」，我看著他，他低頭想了很久回我：「對耶。老師，為什麼會這樣呢？以後要怎麼避免呢？」我沒回，只是笑笑地看著他。他又想了一下說「我懂了，因為櫃姐的時間是固定的，每一個顧客要服務的時間也是固定的，當服務了低價的客戶，就沒有時間去招呼真正的顧客，所以做到了業績，也只是增加熱鬧罷了」。這個年輕人實在太聰明了，真想投資他。

「所以未來三到五年的成長過程，你覺得有可能碰到最大的問題或挑戰是什麼？」他偏著頭，沉默了很久。「應該是通路和產品吧」。他慢慢地回答我。

突然他冒出一句話，「老師，我一直有個心魔，每次花錢買模具、談代理權，花錢都不會心疼，但不知道為什麼，覺得做品牌就很心疼，辦公室的裝潢啊，櫃檯的制服設計、網站的設計等等，感覺不確定會不會回收。」他說了一長串，愈講愈小聲，好像很不好意思。

這就是一般人對品牌的認知：做品牌就是花錢，不知道可不可以回收，數字只能放在損益表，有花會心疼，沒花好像也OK。

他前面談的低價商品，和現在談的品牌心魔，看起來是兩件事，其實都在問同一件事：有限的資源，究竟應該放在哪裡？低價商品達成了業績目標，卻用掉櫃姐服務真正顧客的時間，讓總收入下降；做品牌則因為回收看不見，讓他不知道資源該不該投入。前者是把資源放錯了地方，後者是不知道該不該放；背後都是只看可以計算的目標，沒有回到企業真正想要達到的目的。

「心魔只能用心來解」，我慢慢地說，「除非你有清楚的相信跟認知，否則這問題是不得解的。二點讓你參考：第一，品牌是所有認知的總和，所有的認知如果有個一致性，那麼它就有累積的地方，也就是你累積品牌資產的起點，第二，文化是建立在所有的細節，也是品牌最重要的核心，你的時間心力、錢花在哪裡，大家的認知就會知道你重視什麼，不只是員工，更包含顧客。

如果你這次設計的網站能夠傳達你品牌的美感與核心的訊息，你櫃檯的設計能夠讓員工覺得很驕傲站在那裡，傳達的品牌訊息清楚又具體，那麼這些東西肯定現在和未來都是你的品牌資產，但這些都必須來自你的相信和認知。」

「老師，我好像有點感覺了，我相信透過學習能夠有更好的產出，所以我在花學習的錢都不手軟….」，看著他自己重新有感的詮釋，我真的是心花朵朵開。

經營者最容易投資「看得見的產能」，卻捨不得投資「看不見的認知」；「產能」決定你能做出多少產品，品牌「認知」決定市場如何看待它、選擇它，並且願意為它付多少錢。

品牌真正的目的，是讓市場清楚知道你是誰、看見你的價值，願意持續選擇你，並且為你的價值付錢。沒有對自己清楚的認知，以及長期一致的訊息，所有傳播都只是在放煙火。網站完成了、流量增加了、影片被看見了，沒有累積市場對你的認知，可能達到做事的目標，最終卻沒有達到生意的目的。