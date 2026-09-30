第二屋貸款增至七成9月房市預熱中 台灣房屋：換屋族帶看量增兩成

台灣房屋集團統計內部成交行情，觀察2026年九月價量變化，和八月相較，其中桃園市月增5.6%，台南市4.5%，高雄市則量縮6.1%，新北市也微減5.4%；年增部分六都均增，桃園市13.6%，新北市12.3%。整體而言，六都+新竹縣市，整體小幅月減1.2%，年增10.7%。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，雖然央行針對二屋鬆綁提高貸款到七成，不過近期進入選舉熱潮，九月先有民俗月後有連假，加上股市持續走紅，許多民眾資金部位仍留在股市，因此目前房市買氣尚未即時反映利多，然而觀察九月下旬單日帶看量創今年新高，增加2成左右，顯示換屋族有逐漸動起來的趨勢。

根據中央大學台灣經濟發展研究中心與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標，2026年9月調查結果為98.84點，較上月顯著提升8.81點，已創下近18個月新高。

張旭嵐分析，觀察政策發展，央行不僅不升息還鬆綁貸款額度，政策態度趨向緩和，「青安3.0」提高婚育貸款額度，意味過去兩年箝制房市交易量的利空將逐漸消退，市場則回歸需求面和資金面。近年股市受AI帶動，許多購屋族投資已經翻倍，更有購屋信心，因此估計第4季房市進入預熱，明年初房市有機會回歸常態。