台灣連鎖加盟協會調查：近99%業者缺工 缺口擴及管理職

全台最大連鎖店組織台灣連鎖暨加盟協會今年7月至8月進行連鎖加盟業缺工大調查，結果顯示，98.8%企業面臨門市缺工，逾半數缺工情況持續逾1年；缺工壓力造成第一線通路發展受阻，缺口甚至從基層職務延伸至管理職，成為連鎖加盟業經營風險。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）今天透過新聞稿表示，TCFA成立35年，是全台最大連鎖店組織，以各行業前3至前5大品牌為主要會員，會員企業年營業額近新台幣3兆元；近年企業經營面臨的共同壓力就是缺工，企業用盡各種方法招募、教育訓練及留才，問題依舊難解，因此協會今年7月至8月進行企業缺工問題大調查，希望深入了解缺工議題與產業人力困境。

台灣連鎖暨加盟協會指出，從整體勞動供給來看，國發會今年8月人口推估顯示，台灣15歲至64歲工作年齡人口自2015年高峰後持續下滑；與高峰相較，2035年將減少28%，2055年減少51%，2075年減少74%。

在人力供給縮減趨勢下，連鎖加盟業的缺工壓力持續浮現，調查顯示，98.8%連鎖企業門市面臨缺工。82.5%缺工程度達中度以上，57%已持續缺工超過1年，逾8成企業表示，情況和去年相比沒有改善。缺工已從招募困難，演變為影響企業展店與成長的經營風險。

台灣連鎖暨加盟協會秘書長洪雅齡指出，連鎖業具有多據點、長營業時間及尖峰時段用人集中的特性，人力不足會同時影響多家門市。當人力缺口持續，企業除了招募困難，也承受既有人員工作量增加及營運安排受限的壓力。

另外，調查也指出，人力缺口從門市第一線延伸至管理與專業職務。不光門市接待與收銀等基層職務缺工普遍，店長、門市主管等管理職務，以及部分專業技術職務，也面臨招募困難，這些職位涉及門市管理、現場服務與專業作業，人才不足對營運的影響，已不只取決於缺少多少人。

台灣連鎖暨加盟協會表示，預計10月2日舉辦第25屆「流通經營者高峰論壇」，並與資策會數位轉型研究院發布「2026台灣連鎖加盟業勞動力與缺工現況調查研究」，將進一步分析缺工的普遍程度與持續時間、缺口職務、招募與留任情形，以及科技導入、國際人力需求等趨勢。