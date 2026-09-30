強化高爾夫球場永續治理與場域經營 運動部辦理知能研習

運動部30日舉辦「115年度高爾夫球場經營知能研習」，邀集中央及地方政府相關業務人員，以及國內高爾夫球場經營管理人員共同參與，透過專題講座與交流座談，聚焦高爾夫球場永續管理、土地使用管制、個人資料保護及草皮養護等議題，提升相關人員專業知能與實務能力。

此次研習規劃四大主題課程，工業技術研究院中分院執行長李士畦主講「高爾夫球場永續管理與低碳發展」，介紹球場碳匯、土壤有機質、水資源管理、資材再利用及場館低碳化等；前內政部國土管理署科長袁世芬講授「高爾夫球場土地使用管制法規與案例解析」，協助學員掌握非都市土地變更及相關法規。

此外，東吳大學資訊管理學系副教授許哲銓以「高爾夫球場個人資料保護與行政檢查實務」為題，說明個人資料保護法及個資檢查注意事項；鴻禧太平高爾夫球場副總經理、同時也是台大農藝學系實務教師陳宏銘則分享「高爾夫球場草皮養護管理實務」，從草種選擇、肥料及農藥施用至刈割管理，提供球場實務經驗。

此次研習最後安排業務宣導及座談交流，提供政府部門與高爾夫球場業者意見交換的平台，期透過公私協力與經驗分享，共同推動高爾夫球場朝向專業治理、低碳永續及優質服務方向發展。

運動部表示，高爾夫球場經營涉及環境永續、土地法規、個資安全及場域管理等多元面向，希望透過研習課程及案例分享，協助政府機關與球場經營管理人員掌握最新政策及實務知識，進一步提升高爾夫球場環境品質及服務水準。