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東鋼10月H型鋼上漲 一改連續平盤走勢

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

時序進入第4季，鋼市展現旺季回溫氣勢，東鋼（2006）通知客戶，10月H型鋼盤價每公噸漲500元，其他尺寸加價維持不變。東鋼先前已連續多月採取平盤策略，此次轉為漲價，顯示在廢鋼等原料成本墊高，加上大型廠房、公共工程及鋼構需求支撐下，型鋼市場價格底部逐漸確立。

東鋼最新法說資料顯示，今年上半年國內H型鋼需求約57.2萬公噸，去年全年則約100.8萬公噸，需求維持一定強度。尤其AI、半導體擴廠、資料中心與大型科技廠房持續投資，對H型鋼及鋼構形成中長期支撐；進入第4季施工旺季後，鋼廠率先漲價，也有穩定市場價格的意味。

東鋼 漲價

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