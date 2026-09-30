聽新聞
0:00 / 0:00
東鋼10月H型鋼上漲 一改連續平盤走勢
時序進入第4季，鋼市展現旺季回溫氣勢，東鋼（2006）通知客戶，10月H型鋼盤價每公噸漲500元，其他尺寸加價維持不變。東鋼先前已連續多月採取平盤策略，此次轉為漲價，顯示在廢鋼等原料成本墊高，加上大型廠房、公共工程及鋼構需求支撐下，型鋼市場價格底部逐漸確立。
東鋼最新法說資料顯示，今年上半年國內H型鋼需求約57.2萬公噸，去年全年則約100.8萬公噸，需求維持一定強度。尤其AI、半導體擴廠、資料中心與大型科技廠房持續投資，對H型鋼及鋼構形成中長期支撐；進入第4季施工旺季後，鋼廠率先漲價，也有穩定市場價格的意味。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。