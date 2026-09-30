中鋼總經理陳守道屆齡退休 續以董事身分兼任至明年9月底

中鋼總經理陳守道今天依公司人事管理規定屆齡退休，但中鋼董事會同日通過，委任陳守道以董事身分兼任總經理，任期至明年9月30日。

中鋼29日公告，總經理陳守道今天退休，新任者待確定後另行公告。中鋼今天再公告，董事會已通過由陳守道以董事身分兼任總經理，即日起生效。

中鋼表示，公司面臨大退休潮及加速新陳代謝之際，為穩固生產技術經驗累積與接班傳承，並順利推動高爐除役、產能最適化及碳中和等工作，因此委任陳守道以董事身分兼任總經理至2027年9月30日。

根據中鋼官網介紹，陳守道畢業於國立清華大學動力機械工程學系，曾任中鋼生產部門副總經理，2024年擔任中鋼總經理。