聽新聞
0:00 / 0:00
中鋼總經理陳守道屆齡退休 續以董事身分兼任至明年9月底
中鋼總經理陳守道今天依公司人事管理規定屆齡退休，但中鋼董事會同日通過，委任陳守道以董事身分兼任總經理，任期至明年9月30日。
中鋼29日公告，總經理陳守道今天退休，新任者待確定後另行公告。中鋼今天再公告，董事會已通過由陳守道以董事身分兼任總經理，即日起生效。
中鋼表示，公司面臨大退休潮及加速新陳代謝之際，為穩固生產技術經驗累積與接班傳承，並順利推動高爐除役、產能最適化及碳中和等工作，因此委任陳守道以董事身分兼任總經理至2027年9月30日。
根據中鋼官網介紹，陳守道畢業於國立清華大學動力機械工程學系，曾任中鋼生產部門副總經理，2024年擔任中鋼總經理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。