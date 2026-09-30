央行鬆綁房貸成數激勵 民眾看屋意願增…永慶：9月交易量年增17%

由於適逢中秋節與教師節4天連假影響，民眾大多安排出遊行程，讓9月房市交易量僅較8月小增。根據永慶房產集團統計：與8月相比，全台交易量月增5%，其中，台北量增2%，新北月增3%，桃園持萍，新竹縣市成長15%，台中月增5%，台南量增9%，高雄成長14%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，在暑假過後，9月回歸正常看屋行程，尤其在房市政策稍稍鬆綁後，民眾購屋信心受到激勵，看屋意願有增加的趨勢，也帶動房市買氣回升。不過，9月底的4天連假，不少民眾安排返鄉或出遊，的確讓月底看屋、議價及簽約行程受到排擠，整體交易量表現僅呈現小幅成長。

若與去年9月同期相比，陳金萍指出，全國房市交易量年增17%，台北市年增11%，新北市量增25%，桃園市年增14%，新竹縣市成長18%，台中市年增29%，台南市量增24%，高雄市則成長13%。

陳金萍說明，央行9月維持政策利率不變，並調高第2戶貸款成數上限至七成，有助於降低部分換屋族、家庭購屋及預售屋交屋族群的自備款壓力，也向市場釋出房市政策適度調整的訊號。不過，新制上路時間已接近9月下旬，對當月實際成交量的直接挹注有限，主要效果仍是改善市場信心，實質影響預計會在第4季逐步反映。

展望後市，陳金萍表示，在台灣經濟穩健成長，科技業與出口動能持續提供支撐，台股高檔震盪下，預估第4季成屋市場持續呈現「量小增價平」格局。不過，信用管制仍未全面退場，銀行對房貸成數、借款人財務條件與還款能力的審核依舊審慎，市場交易主力仍以首購、換屋及長期置產等自用需求為主。