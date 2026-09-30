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鋼市向好！燁輝10月盤價每公噸漲1,000元 為5個月來最大漲勢

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
鋼市向好，主力鍍面大廠燁輝（2023）30日開出10月盤價全面調高。 聯合報系資料照
鋼市向好，主力鍍面大廠燁輝（2023）30日開出10月盤價全面調高。 聯合報系資料照

鋼市向好，主力鍍面大廠燁輝（2023）30日開出10月盤價全面調高，鍍鋅烤漆鋼捲內銷每公噸漲1,000元、外銷漲20美元，漲幅擴大為5個月來最高，凸顯內外銷接單暢旺，「金九銀十」效應持續加溫，第4季展望樂觀。

燁輝表示，經濟合作暨發展組織OECD9月最新預測，全球經濟年成長率2.9%，2027年可望回升至3.0%，顯示各國即使面對中東局勢持續動盪下，經濟仍保有韌性。台灣受惠AI供應鏈需求持續強勁，8月出口824億美元，月增9.4%、年增41%，前8個月累計達5,743億美元、年成長44.2%，另8月製造業PMI為62.5，連續11個月擴張，台灣經濟成長動能仍維持強勁。

鋼鐵供需方面：世界鋼鐵協會最新公布8月全球粗鋼產量1.44億公噸、年減1.2%，其中大陸年減幅度約3.7%，供給端壓力逐步減輕。

隨著傳統淡季已過，在煉鋼原料成本支撐與中國大陸十一長假前旺季備貨預期的帶動下，大陸鋼價持穩回升；歐盟實施進口配額縮減，鋼價逐步走強。美國經濟動能穩健，9月製造業PMI創52個月新高，美國鋼市因基建及AI資料中心建設等需求增加，使鋼廠交期延長，產能利用率平均逾80%，進一步帶動鋼價持續上漲。

燁輝指出，原物料行情同樣正向。鐵礦砂9月迄今平均價為每公噸97美元；中國大陸國產焦煤更因政策監管、供給縮減影響下價格走強，9月迄今平均價297美元，重點在於9月起高溫雨季影響逐步減弱，十一長假前補庫需求釋出，鋼市供需改善，庫存逐步去化，帶動鋼價逐漸回升。

燁輝分析，美國、亞洲及歐洲主要鋼市均呈現穩步走強趨勢，其中美國熱軋流通價站穩每公噸1,300美元以上；歐洲下半年迄今熱軋價格漲幅達9%；亞洲市場則在成本支撐下及供需結構改善帶動下，鋼價穩步走升。因此包括大陸寶武、鞍本集團，台灣中鋼（2002）、中鴻（2014），越南河靜、和發等亞洲主要鋼廠最新盤價皆以漲盤開出，亞洲鋼市漲勢明確，主基調「穩步向上」。

當前儘管中東局勢與油價波動增添不確定性，主要經濟體仍展現韌性，全球景氣維持穩健，全球鋼市供需結構持續轉強，市場氣氛同步回溫，考量近期原料成本逐步墊高，下游客戶接單競爭力，燁輝審慎評估調高盤價，並搭配多元配套方案，與下游產業共同掌握後續市場商機。

燁輝 中東 漲幅

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