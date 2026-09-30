AI 助力新藥加速發展 安宏生醫14個月挑出候選藥、拚年底興櫃

近年來人工智慧（AI）發展的影響愈來愈大，政府已將AI驅動藥物研發列為政策重點。安宏生醫表示，該公司早在2020年已將生成式AI導入新藥設計，運用AI平台把候選藥物篩選時間縮短至約14個月，目前已有兩項新藥進入人體臨床階段，公司目標2026年底前登錄興櫃。

安宏生醫是一家結合AI技術、以小分子藥物降解致病蛋白的新藥開發公司。其中，治療雄性禿新藥AH-001已完成美國FDA一期臨床試驗；預防化療引起周邊神經病變（CIPN）的AH-008則正進行一期臨床試驗收案。

安宏成立之初，正值GPU高速運算快速發展、AI模型能力逐漸成熟，公司因此將AI導入藥物研發流程，2023年並成為輝達「NVIDIA Inception新創鏈結計畫」成員，應用「NVIDIA BioNeMo」生成式AI平台進行蛋白質結構預測等藥物探索工作。

安宏生醫創辦人暨執行長林助強表示，公司專注開發的蛋白質降解藥物，設計難度高於一般小分子藥物，必須讓一個小分子同時與目標蛋白及細胞內另一個蛋白產生作用，形成更複雜的交互關係，才能促使目標蛋白被降解，傳統電腦輔助藥物設計工具已難以完全支應。

為解決這項問題，安宏建立AIMCADD藥物設計平台，先以電腦設計數萬個尚未合成的虛擬分子，再依活性、分子量、溶解度、穩定性及安全性等條件進行分析，從中選出6個最具機會的分子合成。

第一輪生物測試取得活性結果後，再將實驗數據送回模型，重新設計下一批分子；第二輪合成化合物的活性已接近競爭對手水準，第三輪再收斂至兩個分子。從計畫啟動到選出候選藥物約花14個月，林助強表示，相較之下，若採傳統方法推進可能需要6至8年。

以AH-001為例，傳統研發可能需要合成2,000至4,000個化合物，安宏實際合成不到100個即完成候選藥物篩選。若從整體開發歷程來看，國際首項蛋白質降解藥物從學術研究推進至一期臨床至少歷時15年以上，安宏則以4年時間將AH-001推進人體臨床；相較國際其他公司從藥物發現到提出臨床試驗申請約需6年，安宏開發時程約縮短三分之一。

林助強指出，安宏目前與輝達的合作主要集中在算力、軟體開發支援及對外推廣，尚未進入投資關係。公司早期曾分批購買輝達中低階硬體，目前也透過科技業者的新創支持計畫取得免費算力，未來隨研發規模擴大、算力需求增加，不排除展開更深入合作。

安宏下一階段也計畫將AI應用從前期藥物設計延伸至臨床及法規作業。林助強表示，新藥提出臨床試驗申請（IND）或上市申請（NDA），相關文件準備可能長達12至18個月，公司希望利用既有資料與AI工具協助建立臨床試驗計畫及法規文件，縮短準備時間；進入人體臨床試驗後，也希望結合AI與生物標記辨識較適合的受試者，提高試驗成功機率。者，提高試驗成功機率。