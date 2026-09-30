守護學童安全 和泰集團捐贈萬套導護裝備

和泰集團捐贈導護志工裝備守護學童通學安全，長期投入交通安全公益，自2011年起推動「導護志工裝備捐贈計畫」，透過各縣市教育局（處），分批捐贈反光背心及指揮旗予全台國中小學。計畫今年邁入第16年，累計捐贈逾15萬套導護志工裝備，持續為第一線志工提供執勤支持。

30日，和泰集團於擁有百年校史的新北市新店區大豐國小舉辦捐贈儀式，邀請指導單位交通部路政及道安司、受贈單位代表新北市教育局共同出席。集團今年再度攜手關係企業，包含和潤企業、和泰產險、和運租車、和泰車體製造、和安保險代理人及長源汽車，並聯合經銷商北都汽車、桃苗汽車、中部汽車、南都汽車及蘭揚汽車共同響應，捐贈全台國中小學1萬套導護志工裝備及3,000支鳴笛指揮棒。

和泰汽車翁銘倫本部長表示，每套裝備包含反光背心與指揮旗，今年首度增配的鳴笛指揮棒，能進一步強化志工執勤時的警示效果，共同守護學童通學安全。

和泰集團首度增配鳴笛指揮棒，強化路口警示與安全，導護裝備採用警用等級材質製作，兼顧高辨識度與耐用性；反光背心更融入集團公益吉祥物「虎力」元素，以親切可愛的石虎形象拉近與孩子的距離，也傳遞和泰集團長期守護石虎、關注台灣在地環境的公益理念。

考量導護志工多在車輛往來較多的校園周邊路口執勤，除了醒目的指揮裝備，也需要更即時、有效地提醒來車及其他用路人。今年首度增配鳴笛指揮棒，透過聲響強化警示效果，搭配反光背心與指揮旗使用，協助志工在引導學童通行時，清楚傳達停讓訊號，讓駕駛人能提早留意、減速禮讓，為孩子的上下學路程多添一份安心。

新北市教育局劉明超副局長指出，守護學童交通安全，需要學校、家庭與社會各界共同努力。劉副局長感謝和泰集團長期透過捐贈導護裝備，支持志工在第一線的付出，為校園周邊增添安全保障。

此外，和泰純青基金會張琛惠執行長提到，導護志工每天在校園周邊付出，是學童平安上下學的重要力量。基金會長期投入導護裝備捐贈，希望以實際行動支持志工，與他們一同守護學童的通學安全。

翁銘倫進一步表示，和泰集團今年首度增配鳴笛指揮棒，希望透過聲響強化路口警示效果，協助志工提醒來車與其他用路人。更呼籲駕駛人行經校園及路口時主動減速、停讓行人，共同打造更安全的通學環境。

除了持續完善校園周邊的導護裝備，和泰今年亦攜手Toyota Mobility Foundation（豐田移動基金會，簡稱 TMF），推動《超人老師的馬路大冒險》兒童交通安全劇場於全台校園巡演，透過寓教於樂的戲劇演出，協助學童建立正確的交通安全觀念，今年共巡演24場次，將交通安全教育帶進更多校園。

和泰集團秉持「與美好台灣同行」的永續承諾，並貫徹日本豐田「Producing Happiness for All」精神，致力於為社會「量產幸福」。未來將持續結合汽車本業專長與集團資源，支持交通安全、回應社會需求，共同打造更安全、友善的用路環境。

新北市教育局致贈感謝狀，感謝和泰集團長期投入導護志工裝備捐贈。業者／提供