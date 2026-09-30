饗賓搶進 LaLaport 樓上高空餐飲 租下26、27F 饗饗、旨醞插旗南港？

饗賓（7883）擴大餐飲版圖，再度鎖定高樓層展店。饗賓30日董事會通過取得南港台壽大樓D棟26、27樓使用權資產，公司證實，兩層樓主要將朝餐飲展店方向規劃。由於饗賓旗下「饗饗」、「旨醞」均鎖定高空餐飲市場，此次一口氣租下LaLaport南港所在開發案兩個高樓層，也讓新據點最終將由哪個品牌進駐引發關注。

南港台壽大樓為南港C3開發案的一環，低樓層商場由三井LaLaport南港進駐，周邊並聚集南港軟體園區、中信金融園區及南港展覽館等商辦與會展設施。隨南港商辦、商場陸續到位，區域商務及餐飲消費需求升溫，也吸引餐飲業者持續卡位。

饗賓表示，此次租下D棟26、27樓，兩層樓主要將朝餐飲展店布局方向規劃，目前整體空間與營運模式仍在規劃中，相關品牌與細節待規劃更明確後，再進一步對外說明。

至於兩層樓合計坪數、投資及租賃金額，以及預計啟用時間，饗賓表示，目前仍處於整體規劃階段，相關細節暫不便對外說明。

饗賓已有高空景觀餐飲的成功經驗，旗下「旨醞」與「饗饗」分別進駐微風信義45、46樓，前者是高空景觀鐵板燒品牌，後者則是高空精緻buffet，另外，頂級自助餐品牌「饗 A Joy」則插旗台北101的86樓。此次一口氣租下南港台壽大樓26、27樓，也讓外界關注饗賓將由哪個品牌出征南港，複製高空景觀餐廳的成功模式。

從饗賓現有品牌布局來看，「饗饗」、「旨醞」都具有高空餐飲基因，而公司先前也透露，「URBAN PARADISE」將是接下來積極展店的品牌，因此都留下想像空間。至於「饗 A Joy」，饗賓董事長陳毅航先前曾表示，品牌核心理念是「台灣寫給世界的一封情書」，因此全台只會有一家，也讓南港新據點最終由哪個品牌進駐更受關注。

值得注意的是，饗賓此次進軍南港，也將與吃到飽市場另一大業者漢來美食再度同場競逐。漢來美食旗下「島語」全台首店即落腳台北漢來大飯店2樓，率先卡位南港高價吃到飽市場；如今饗賓再租下LaLaport南港所在開發案26、27樓規劃餐飲展店，兩大吃到飽業者在南港的布局交會，後續餐飲商戰也更添看頭。

除展店布局外，饗賓董事會同日也通過辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案，以及上市前現金增資員工認股辦法等案。饗賓先前已規劃今年底前完成上市掛牌，此次董事會通過上市前現增案，持續依既定時程推進掛牌作業。