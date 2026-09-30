快訊

亞運網球／葛蘭喬安娜不敵菲律賓超新星 許育修男雙晉級4強再登頒獎台

2機師爆衝突1人被刺濺血！客機2分鐘下降5千公尺 杜拜航班急轉降沙國

聽新聞
0:00 / 0:00

饗賓搶進 LaLaport 樓上高空餐飲 租下26、27F 饗饗、旨醞插旗南港？

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

饗賓（7883）擴大餐飲版圖，再度鎖定高樓層展店。饗賓30日董事會通過取得南港台壽大樓D棟26、27樓使用權資產，公司證實，兩層樓主要將朝餐飲展店方向規劃。由於饗賓旗下「饗饗」、「旨醞」均鎖定高空餐飲市場，此次一口氣租下LaLaport南港所在開發案兩個高樓層，也讓新據點最終將由哪個品牌進駐引發關注。

南港台壽大樓為南港C3開發案的一環，低樓層商場由三井LaLaport南港進駐，周邊並聚集南港軟體園區、中信金融園區及南港展覽館等商辦與會展設施。隨南港商辦、商場陸續到位，區域商務及餐飲消費需求升溫，也吸引餐飲業者持續卡位。

饗賓表示，此次租下D棟26、27樓，兩層樓主要將朝餐飲展店布局方向規劃，目前整體空間與營運模式仍在規劃中，相關品牌與細節待規劃更明確後，再進一步對外說明。

至於兩層樓合計坪數、投資及租賃金額，以及預計啟用時間，饗賓表示，目前仍處於整體規劃階段，相關細節暫不便對外說明。

饗賓已有高空景觀餐飲的成功經驗，旗下「旨醞」與「饗饗」分別進駐微風信義45、46樓，前者是高空景觀鐵板燒品牌，後者則是高空精緻buffet，另外，頂級自助餐品牌「饗 A Joy」則插旗台北101的86樓。此次一口氣租下南港台壽大樓26、27樓，也讓外界關注饗賓將由哪個品牌出征南港，複製高空景觀餐廳的成功模式。

從饗賓現有品牌布局來看，「饗饗」、「旨醞」都具有高空餐飲基因，而公司先前也透露，「URBAN PARADISE」將是接下來積極展店的品牌，因此都留下想像空間。至於「饗 A Joy」，饗賓董事長陳毅航先前曾表示，品牌核心理念是「台灣寫給世界的一封情書」，因此全台只會有一家，也讓南港新據點最終由哪個品牌進駐更受關注。

值得注意的是，饗賓此次進軍南港，也將與吃到飽市場另一大業者漢來美食再度同場競逐。漢來美食旗下「島語」全台首店即落腳台北漢來大飯店2樓，率先卡位南港高價吃到飽市場；如今饗賓再租下LaLaport南港所在開發案26、27樓規劃餐飲展店，兩大吃到飽業者在南港的布局交會，後續餐飲商戰也更添看頭。

除展店布局外，饗賓董事會同日也通過辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股案，以及上市前現金增資員工認股辦法等案。饗賓先前已規劃今年底前完成上市掛牌，此次董事會通過上市前現增案，持續依既定時程推進掛牌作業。

饗饗 LaLaport 饗賓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日月潭再添國際級酒店！精英開發與萬豪砸30億簽約 估2030年開幕

辜仲立旗下熱門法餐「SENS」宣布搬遷！9月底暫別 新址規劃中

投資190億元 東森恩典大樓開幕倒數

遠百周年慶拚126億元年增3.5% 三大店今年有望創新高

相關新聞

9月房市交易量月減年增 房仲：央行鬆綁後買氣回升

房仲業者9月成交行情出爐，受到民俗月、央行理監事會前觀望氣氛，以及中秋連假影響，交易量大多呈現月減、年增。房仲並指出，央...

永笙臍帶血細胞製劑 REGENECYTE 申請台灣藥證 擴大臍帶血臨床應用

永笙生技（4178）30日宣布，正式向衛福部食藥署（TFDA）申請臍帶血細胞製劑REGENECYTE台灣再生醫療製劑查驗登記，以擴大永笙符合國際規格的臍帶血細胞製劑臨床應用。

央行鬆綁房貸成數激勵 民眾看屋意願增…永慶：9月交易量年增17%

由於適逢中秋節與教師節4天連假影響，民眾大多安排出遊行程，讓9月房市交易量僅較8月小增。根據永慶房產集團統計：與8月相比，全台交易量月增5%，其中，台北量增2%，新北月增3%，桃園持萍，新竹縣市成長15%，台中月增5%，台南量增9%，高雄成長14%。

鋼市向好！燁輝10月盤價每公噸漲1,000元 為5個月來最大漲勢

鋼市向好，主力鍍面大廠燁輝（2023）30日開出10月盤價全面調高，鍍鋅烤漆鋼捲內銷每公噸漲1,000元、外銷漲20美元，漲幅擴大為5個月來最高，凸顯內外銷接單暢旺，「金九銀十」效應持續加溫，第4季展望樂觀。

AI 助力新藥加速發展 安宏生醫14個月挑出候選藥、拚年底興櫃

近年來人工智慧（AI）發展的影響愈來愈大，政府已將AI驅動藥物研發列為政策重點。安宏生醫表示，該公司早在2020年已將生成式AI導入新藥設計，運用AI平台把候選藥物篩選時間縮短至約14個月，目前已有兩項新藥進入人體臨床階段，公司目標2026年底前登錄興櫃。

饗賓搶進 LaLaport 樓上高空餐飲 租下26、27F 饗饗、旨醞插旗南港？

饗賓（7883）擴大餐飲版圖，再度鎖定高樓層展店。饗賓30日董事會通過取得南港台壽大樓D棟26、27樓使用權資產，公司證實，兩層樓主要將朝餐飲展店方向規劃。由於饗賓旗下「饗饗」、「旨醞」均鎖定高空餐飲市場，此次一口氣租下LaLaport南港所在開發案兩個高樓層，也讓新據點最終將由哪個品牌進駐引發關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。