嘉泥營運雙核心成形 水泥、旅宿營收占比相近

受低價進口水泥競爭與土方問題影響，嘉泥上半年水泥事業營收年減26.6%，透過調整銷售策略與成本管控，營業虧損較去年同期收斂，營收占比降至35%；沖繩旅宿事業上半年轉虧為盈，連2季維持獲利，是嘉泥獲利增長火車頭，營收占比升至31.2%，與水泥事業形成雙核心成長引擎。

嘉泥今天舉辦法說會，發言人金哲毅表示，今年嘉泥上半年雖受市場因素影響，營收13.56億元，年減10.8%，但受惠事業體結構優化，營業毛利由去年同期2.5億元成長至2.81億元，年增12.4%，帶動整體毛利率提升至21%，嘉泥營運已從擴大營收規模，邁入創造實質獲利的階段。

嘉泥今年上半年受惠金融資產評價利益等業外收益挹注，歸屬母公司業主淨利1.78億元，較去年同期淨損2.08億元轉盈，每股盈餘（EPS）0.27元。

他指出，以水泥和旅宿兩大事業體觀察，2021年水泥營收占比約50%，當時沖繩旅宿事業尚在培育期，又遭疫情，僅占9.8%；今年上半年水泥營收占比已降至35%，旅宿事業營收占比快速攀升至31.2%，成為集團獲利結構轉變的引擎，兩大事業體形成雙核心成長動能。

他說，今年上半年水泥事業遭遇嚴峻的外部逆風，海外低價進口水泥對台灣市場價格帶來壓力；另一方面台灣各營建工地因土方去化瓶頸，導致部分的工區停滯，拉料進度受阻，導致上半年水泥營收年減26.6%。

面對產業週期的衝擊，嘉泥透過銷售策略與調度，水泥部門上半年虧損反而較去年同期虧損收斂34%。

當水泥面臨週期性下行，旅宿事業發揮補位效益。日本沖繩Hotel Collective嘉新酒店透過客房收益管理及成本控管，提升營運效益，今年上半年旅宿事業營運由去年同期虧損轉為獲利373萬元。

此外，他表示，沖繩Hotel Collective嘉新酒店將館內空間改建為親子遊戲室並對外收費開放，拓展在地家庭客群與附加服務收入；並與欣葉日本料理合作，透過特色料理及住宿券、餐券活動，讓旅宿事業從營收成長轉化為獲利。

水泥事業營收比重是否持續下滑，嘉泥主管表示，現有事業布局下，水泥營收占比估將維持3成至4成，與旅宿事業相當，除非未來新增第2家飯店或其他投資標的，帶來新營收來源，水泥事業占比才可能再降。