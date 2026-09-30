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國環院攜手台水簽MOU 強化新興污染物監測、顧飲用水安全

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部國家環境研究院（國環院）與台灣自來水股份有限公司（台水公司）於30日簽署合作備忘錄（MOU）。圖／國衛院提供
環境部國家環境研究院（國環院）與台灣自來水股份有限公司（台水公司）於30日簽署合作備忘錄（MOU）。圖／國衛院提供

為提升飲用水品質並強化新興污染物監測量能，環境部國家環境研究院（國環院）與台灣自來水股份有限公司（台水公司）於30日簽署合作備忘錄（MOU），由國環院院長張順欽與台水公司董事長李嘉榮代表簽署。雙方將結合環境檢測研發能量與供水實務經驗，推動新興污染物檢測、水處理研究及水質調查等合作，共同守護民眾飲用水安全。

張順欽表示，雙方將推動新興污染物檢測技術訓練與轉移，同時合作開展新興污染物水處理研究及水質調查，作為水質管理與處理效能改善的參考；更將結合藻類檢測技術與人工智慧（AI）應用，大幅強化水源水質的監測與早期預警能力。

國環院進一步說明，面對新興污染物帶來的水質管理挑戰，檢測技術研發須與實際應用相互銜接。國環院具備環境檢測技術與標準方法研發量能，台水公司則累積豐富的供水營運、水質檢測及管理經驗。透過此次合作，將促進研究成果應用於水質監測與處理實務，為飲用水安全管理提供科學依據。

本次合作備忘錄將作為雙方持續交流的基礎。未來雙方將以專業互補、資源共享為原則，深化水質檢測與技術應用，提升對新興污染物的掌握與因應能力，讓科研成果確實反映於飲用水安全的保障上。

環境部 MOU 台水

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