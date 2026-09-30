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9月房市交易量月減年增 房仲：央行鬆綁後買氣回升

中央社／ 台北30日電
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

房仲業者9月成交行情出爐，受到民俗月、央行理監事會前觀望氣氛，以及中秋連假影響，交易量大多呈現月減、年增。房仲並指出，央行理監事會結束後，下半月交易明顯上揚，市場初見曙光。

中信房屋統計內部成交件數，9月全台交易量月減4.3%，年增10.1%。中信房屋總經理張世宗分析，9月交易量較8月微幅下滑主要有3因素，一是9月上旬適逢農曆鬼月，購屋人潮明顯減少；第二，上半月民眾觀望央行第3季理監事會決策，市場交易動能放緩；第三，現階段買方出價保守，屋主則希望守住行情，買賣雙方價格認知存在落差，也讓成交需要更多時間磨合。

不過張世宗表示，今年9月交易量年成長約1成，顯示市場處於盤整階段，但自住需求存在，房市基本面仍具支撐。

住商機構統計旗下加盟店9月成交件數，呈現同樣趨勢，和8月相比，9月略減2.5%，但比去年增加10.2%。

各縣市交易狀況各自表現，但普遍優於去年。與上月相比，台北市、桃園市、台中市呈現月減，新北、台南、高雄優於8月。和去年同月相比，台北市年增7.4%，新北年增16.4%，桃園年減10.1%，台中年增34.6%，台南年增12.1%，高雄年增18.6%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，9月上半月市場觀望央行理監事會態度，下半月則受到中秋連假與工作天數影響，交易量小幅縮水，不過央行宣布鬆綁選擇性信用管制後，下半月交易明顯上揚，儘管後續須關注銀行貸款排撥等問題，整體房市經歷兩年低迷，也算初見曙光。

台灣房屋集團統計內部成交行情，9月六都加上新竹縣市月減1.2%，年增10.7%。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐也說，9月下旬單日帶看量創今年新高，增加2成左右，顯示換屋族有逐漸動起來的趨勢。

展望第4季，張世宗表示，在青安3.0、利率凍漲、第2戶購屋貸款條件鬆綁，以及通膨預期等因素支撐下，房市交易量仍可期待。不過近期台股行情熱絡，市場熱錢湧向股市，對房市形成一定程度的資金排擠效應。

張世宗認為，第4季市場是否能進一步回溫，除了政策與資金環境，買賣雙方能否逐步縮小價格差距、建立合理共識，也將是影響成交動能的重要關鍵。

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